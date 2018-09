Liberan a miembro de Autoconvocados en Rivas tras interrogatorio policial

Yarrince Vilchez, ciudadano estadounidense, hijo de padres nicaragüenses, fue liberado después de permanecer detenido cuatro horas y media por la Policía Nacional de Rivas, y asegura que los oficiales lo interrogaron sobre su participación en el movimiento de ciudadanos autoconvocados que realizan marchas cívicas en esta ciudad, en protesta contra el gobierno.

"Me preguntaban quién nos financiaba, que quién era el líder y sobre armas y yo les respondí que todos cooperábamos en nuestras actividades para pagar sonido, que no había líder y que tampoco sabíamos de armas porque nuestra lucha es cívica", dijo Yarrince Vílchez, de 34 años, tras ser liberado.

Manifestante detenido en Rivas es acusado de conspirar contra el gobierno, según su familia

Así mismo explicó que le preguntaron que si eran partidos políticos y Organisnos No Gubernamentales los que los estaban financiando las protestas ciudadanas. Yarrince, quien se graduó como abogado en Nicaragua, y es una de las caras visibles en las marchas que se realizan en esta ciudad en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega y confirmó que por esta razón lo detuvieron ilegalmente para interrogarlo sobre las actividades de los autoconvocados.

"Ellos me detuvieron para estarme preguntando eso y les reafirmé que nadie nos está financiando y me intimidaron con mandarme a El Chipote, pero a las 2:00 pm, me dejaron en libertad", relató Yarrince.

El ex magistrado del Tribunal de Apelaciones de Esteli, Carlos Vilchez, padre de Yarrince, aseguró que lo que ocurrió con su hijo fue un secuestro.

"Su delito es marchar con la bandera azul y blanco como todo nicaragüense”, dijo Vílchez quien fue magistrado entre los años 2000 y 2006.

Añadió que a las 9:30 am que llegaron los policías, él estaba con Yarrince en la oficina y que los uniformados se lo llevaron sin ninguna orden de captura, ni explicación de por qué lo detenían. "Ellos (los policias), no dieron ninguna explicación, pero yo seguí a la patrulla y confirmé que lo metieron en la unidad policial de Rivas", detalló.

Yarrince nació en Estados Unidos, pero la mayor parte de su vida la ha vivido en la ciudad de Rivas, de donde son originarios sus padres.

Yarrince es el segundo dirigente de los autoconvocados de Rivas que es detenido por la policía. Ya el pasado viernes también fue capturado el empresario turístico opositor José Ángel Granados, quien no ha sido liberado.

Estos arrestos en diferentes ciudades del país ocurren en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 481 muertos en Nicaragua desde abril pasado, según cifras de organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras el Gobierno afirma que son 198 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.