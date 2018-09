Comienza audiencia contra Edwin Carcache en juzgados de Managua

Edwin Carcache ha sido llevado esta mañana a una audiencia en los juzgados de Managua, tras una semana de haber sido detenido.

Visitiendo camiseta roja y jeans, Carcache está en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo del juez Henry Morales.

La audiencia comenzó a eso de la 11:40 am.

Junto a Carcache, hay otras cuatro personas procesadas en la misma audiencia.

La Policía de Nicaragua presentó a Carcache el pasado jueves, acusándolo de actos terroristas en tranques, saqueos, destrucción, quema de buses de transportes público, recintos universitarios e instituciones públicas y privadas, secuestro, robo y tortura de personas.

Además, lo señalan de asaltar y quemar una patrulla policial el dos de septiembre, durante la marcha de las banderas.

Ayer, Edwin Carcache Bello, padre del joven dirigente, sostuvo que su hijo ha sufrido maltrato en prisión.

“Desde que fue detenido él había estado gritando las consignas que le molestan al Gobierno, y ahora me dicen que me lo han golpeado y que están tratando de diezmarlo, así como hicieron con Medardo (Mairena). Así que yo exijo a este Gobierno de que me muestre a mi hijo”, exigió ayer Carcache Bello.

El joven Carcache es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que era la contraparte del gobierno de Nicaragua en el diálogo nacional.

El arresto de Carcache provocó la condena de la Alianza Cívica.

El pasado 4 de septiembre, a Carcache lo detuvieron junto a otras cinco personas, pero solo él ha quedado en prisión.