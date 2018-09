Corresponsal de El Nuevo Diario denuncia amenazas

Tania Narváez, corresponsal de El Nuevo Diario en Carazo, denunció este miércoles acoso, difamación y amenazas de grupos de simpatizantes del Gobierno.

A través de redes sociales, grupos pro-Gobierno difunden la fotografía de Narváez acompañada de mensajes en los que se le señala de ser cómplice de la muerte del militante sandinista Bismarck Martínez, un caso reportado recientemente en medios oficialistas.

La reportera ha sido calificada de “terrorista”, “cómplice” y “asesina” desde un perfil falso de Facebook. “Esta mujer sabía del paradero del compañero secuestrado torturado y por último asesinado por la derecha golpista”, expresa la publicación.

“Me acusan, ya no son amenazas, ellos me acusan de tener conocimiento de donde tenían a ese señor que trabajaba en Managua y que supuestamente lo mataron aquí en Carazo. Sin embargo, yo no he dado cobertura a ese caso, no sé de qué hablan”, explicó Narváez quien, desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril, ha sufrido asedio constante por realizar su trabajo, incluso de grupos de choque pro-Gobierno que se han plantado frente a su casa.

La semana pasada, mientras cubría el caso de un cadáver que apareció en el municipio de Dolores, algunos simpatizantes del gobernante Frente Sandinista le gritaron ofensas y le tomaron fotografías y videos, en una acción de intimidación para que se retirara del lugar.

Otros periodistas asesinados

Otros corresponsales de medios independientes en Carazo denunciaron que continúan siendo asediados y amenazados por dar cobertura a las marchas y actividades antigubernamentales en este departamento.

“He sido amenazada por teléfono cada vez que publico noticias. Sufro asedio de parapoliciales, todos los días pasan por mi casa. Casualmente, el lunes pasaron por mi casa y me señalaron. Tres camionetas pasan a la orilla de la acera a las 7:00 p.m. y se detienen por varios segundos”, denunció Elba Molina, corresponsal del Canal 10 local en este departamento.

Marisol Montenegro, corresponsal de VosTV, también recibe amenazas constantes a través de páginas afines al Gobierno, en las que la denigran, según dice, “por ser periodista independiente y por dar cobertura a todas las marchas que ha hecho la población”.

Montenegro dijo tener miedo de que los agresores le hagan daño a ella o a sus familiares, por lo que cambió de casa desde el mes de junio.