Profesor huye a Costa Rica para no ser apresado en la puerta del colegio

El profesor rivense Josué Vásquez, de 38 años, se vio obligado a refugiarse en Costa Rica para evitar ser encarcelado y procesado judicialmente por haber participado en las protestas en contra del Gobierno.

Vásquez reveló ayer a El Nuevo Diario que tras conocer que la Policía Nacional pretendía capturarlo en la entrada del colegio donde impartía clases, decidió huir por puntos ciegos de la frontera sur.

Vásquez es una de las caras visibles del movimiento de autoconvocados de la ciudad de Rivas y “pese a que nuestra demanda de justicia y democratización del país ha sido pacifica, emitieron una orden de captura en mi contra”, lamentó.

El docente reveló que gracias a contactos en el partido sandinista pudo conocer a tiempo que pretendía apresarlo. “Gracias a Dios, amigos sandinistas me alertaron y me ayudaron a salir del país este martes por puntos ciegos de la frontera de Peñas Blancas”, contó.

“La alerta la recibí poco antes de las 7:00 a.m., cuando me alistaba para ir a dar las clases a mis alumnos de cuarto grado y en eso me llaman vecinos del colegio para decirme que no llegara, que me escondiera, porque agentes de policía me estaban esperando en las afueras del centro de estudios para detenerme y fue cuando tomé la decisión de huir y buscar refugio en Costa Rica”, relató el docente.

“Me fui únicamente con la ropa que vestía y botas de hule”, dijo Vásquez desde un lugar seguro en el vecino país del sur donde apenas llegó presentó solicitud refugio.

“Al llegar al puesto aduanero de Costa Rica, ubicado en Peñas Blancas, el personal de migración me interrogó y cuando les explique que huía del Gobierno de Nicaragua y que llegaba a suelo tico en busca de refugio porque era un perseguido político, por marchar, ser líder opositor y mostrar un pensamiento diferente al del presidente Daniel Ortega, y al constar mi versión, me otorgaron el refugio”, declaró.

Según Vásquez, las personas que le ayudaron a salir del país le informaron que pretendían acusarlo de la quema de una camioneta de la Alcaldía del municipio de Belén y de la casa municipal del Frente Sandinista del municipio de Altagracia de la Isla de Ometepe.