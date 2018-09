Adolescente denuncia agresiones y abuso de parapolicías

Una adolescente de 16 años denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), haber sido víctima de agresiones y abuso de parapolicías en una calle de Ciudad Sandino.

Según la denuncia, la adolescente fue golpeada y manoseada en sus partes íntimas por parte de un grupo de parapolicías que la detuvieron a ella y a sus compañeros de clases, cuando se dirigían a un Cyber.

De interés: Denuncian a policías por marcar siglas del FSLN a menor

La adolescente interpuso la denuncia acompañada de su padre, quien asegura que su hija está muy afectada, “no puede dormir, tiene terror de salir a la calle y si lo hace es acompañada. Desde el martes que sucedieron los hechos no ha regresado al colegio”, declaró.

La menor de edad también mostró las marcas de los golpes en su cuerpo y fue atendida por una psicóloga de la CPDH, quien le realizó una valoración psicológica.

Edwin Carcache es trasladado de El Chipote a La Modelo de Tipitapa

Según Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, al momento de ser detenida por los policías y parapolicías la menor junto a cinco adoleces, se dirigían a imprimir una tarea en un cyber que está ubicado a pocos metros del portón principal de la Alcaldía de Ciudad Sandino. El hecho ocurrió a eso de las 5 de la tarde.

"Dijeron que nos iban a requisar y nos pusieron en fila para registrarnos. Me quitaron las pertenencias, me enchacharon y me golpearon. Entre cuatro hombres nos tocaron, a mí me tocaron mis pechos y mis partes íntimas, mientras a otras muchachas las patearon en el suelo", declaró la adolescente.

​Además: CPDH recibe denuncias de familiares de acusados por terrorismo

Según la declaración de la menor, mientras la agredían, los parapolicías la acusaban de terrorista y golpista.

Esta es la tercera denuncia que se interpone ante organismos de derechos humanos de agresiones por parte de policías y parapolicías a menores de edad.

La semana pasada un adolescente de 14 años denunció ante la CPDH que fue torturado por parte de policías y parapolicías.

De interés: Corresponsal de El Nuevo Diario denuncia amenazas​

Hace menos de un mes, otro adolescente, también de 14 años, denunció ante CPDH, que oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), le apuntaron con un arma y con una jeringa le marcaron las iniciales del partido Frente Sandinista en el brazo, cuando se dirigía a un colegio en la colonia Centroamérica, en Managua.