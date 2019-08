Bajeza política y daño al pueblo

Jaime Balladares Gurdián, jugador por años de lotería, confesó haberse sorprendido el pasado 26 de diciembre cuando abrió las páginas de EL NUEVO DIARIO e inexplicablemente no encontró la lista de los premios, la cual religiosamente busca todos los miércoles en este periódico.



No obstante, un día después entendió la ausencia de la misma, cuando conoció la decisión de la gerencia de la Lotería, que por una orden superior decidió cancelar el contrato que establecía la publicación de las listas de premios del Sorteo Ordinario y La Chalupa en EL NUEVO DIARIO.



“A todas las publicaciones les van a quitar todo, porque son unos malditos, son unos malditos todos los orteguistas”, dijo Balladares Gurdián, propietario de una farmacia en el mercado “Roberto Huembes”.



“No la publicaron esta última (la del premio navideño), yo creí que como era día de fiesta el martes no la habían publicado, no salió el martes el periódico. Ahora sé que no salió porque les quitaron el contrato”, agregó.





Todos buscan END

Luego Balladares Gurdián expresó su satisfacción con el gesto de EL NUEVO DIARIO, que continuará publicando las listas de premios como un servicio.



“Me gusta, porque nos sigue ayudando, porque yo lo que busco los miércoles en EL NUEVO DIARIO, aunque lo compro todos los días... yo donde la busco (la lista) es en EL NUEVO DIARIO, jamás le he preguntado a nadie en qué cayó ni nada, siempre la busco en EL NUEVO DIARIO”, añadió.



Por su parte, Carlos Machado Martínez, de oficio zapatero, expresó que “ustedes tienen derecho de ganar, porque están publicando algo que le están pagando a ustedes, si les quitan ese derecho, me parece que están tomando una cosa muy drástica en ese sentido, porque ustedes tienen el derecho de publicar esa noticia, o ese servicio, por decirlo así, para mí eso es revanchismo, para mí no es democracia, es personalismo con el diario, con el periódico”.





Perjudican al pueblo

“Al dueño no importa que lo perjudiquen, pero perjudican a los obreros de las empresas, a las instituciones, ustedes son obreros, ustedes tienen derecho a ganarse la vida, los están perjudicando a ustedes, y ustedes son el pueblo, supuestamente el pueblo es el gobierno, aquí no hay nada del gobierno del pueblo”, sostuvo Machado Martínez.



La Lotería aduce que canceló el contrato con EL NUEVO DIARIO porque La Prensa les hizo una mejor oferta, pero la gerencia general de este diario desmintió esa afirmación, porque históricamente, por tratarse de una institución de carácter social, se le ha ofrecido un precio más que especial.