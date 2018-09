Periodista de Carazo denuncia asedio de Policía y parapolicías

El periodista Ramón Potosme denunció que la Policía Nacional de Nicaragua allanó su vivienda sin orden judicial la mañana de este viernes en Carazo.

Postosme quien actualmente no labora como periodista, se mantiene activo en sus redes social en apoyo a las manifestaciones autoconvocadas. También denunció que él y su familia sufrieron asedio por parte de simpatizantes del partido de gobierno la noche de este jueves.

Según la denuncia del periodista, a las siete de la mañana de este viernes un grupo de 10 policías llegó a su casa ubicada en la comarca Cañas Blancas, en el municipio de El Rosario, Carazo.

Dos horas antes que llegara la Policía, hombres encapuchados a bordo de motocicletas a quienes Potosme identifica como “operadores del Frente Sandinista”, habían asediado su vivienda.

“Entraron sin orden de un juez, solo me dijeron que lo hacían por un artículo, del que no me acuerdo. Yo les dije que no iban a entrar, pero me amenazaron con volarse el muro y romper el portón de mi casa, tuve que dejarlos entrar”, relató Postosme.

Según Potosme, la policía no encontró nada y solo tomó fotos a unos globos azules y blancos que estaban en la vivienda. El operativo estuvo a cargo de un policía llamado Ediel Fierro, de la Direccion de Auxilio Judicial (DAJ).

La Policía también requisó otras casas en el centro de El Rosario, específicamente de ciudadanos que han participado en las actividades de los autoconvocados.

Potosme considera que los hombres que asediaron su casa desde el jueves por la tarde, noche y madrugada de hoy, querían entrar a su propiedad para “implar falsas pruebas en su contra”.

Actualmente el comunicador se dedica a atender un negocio familiar de venta de plantas medicinales. Antes del estallido de las protestas antigubernamentales el pasado 18 de abril, Potosme tenía un programa de televisión en el Canal 6 y 8, pero renunció.