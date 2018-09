Policía de Carazo detiene a jóvenes que lanzaban globos azul y blanco

La familia de los jóvenes Daniel Carvajal y Maykell Corea, denunciaron que fueron detenidos por la Policía Nacional la madrugada de este viernes cuando estaban tirando globos azul y blanco en las calles de San Marcos, Carazo.

Según la denuncia, a eso de las cinco y media de la mañana de éste viernes los dos jóvenes, ambos originarios de la ciudad de San Marcos, fueron detenidos de manera arbitraria.

Los jóvenes son familiares de Elba Ileana Molina, corresponsal de Carazo del telenoticiero Acción 10, que se transmite por el Canal 10.

A través de su cuenta de Facebook la periodista Elba Ileana Molina denunció la detención de sus familiares.

"Lo digo con mi frente en alto, ellos son mi familia y hoy se convirtieron en presos políticos, sólo por salir a las calles a tirar globos, acaso será que eran armas, no las veo, en la bolsa solo hay globos, espero que la Policía nos diga cuál es ese delito", escribió Molina.

Ambos ciudadanos fueron trasladados hacia la estación policial de San Marcos, con una bolsa negra llena de globos, sin embargo luego fueron remitidos a la estación de Jinotepe.

Según la periodista Elba Ileana Molina, a sus familiares aún los tienen en las celdas de Jinotepe, pero hasta el momento no han recibido mayor información.

"Sólo esperamos que no los procesen por un delito que no existe, no sabemos nada de ellos y la Policía aún no nos dice nada", expresó Molina.

Dos protestantes más acusados de terrorismo

Este viernes, las calles de varios municipios de Nicaragua amanecieron con globos de colores azul y blanco, alusivos a la bandera nacional, y con mensajes de protestas contra el Gobierno.

Muchos de los globos fueron lanzados a las calles en medio de un desfile escolar que se celebra en conmemoración del 162 aniversario de la Batalla de San Jacinto.