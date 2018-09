10 detenidos por lanzar globos azul y blanco

Al menos 10 personas fueron detenidas este viernes por la Policía y civiles armados por colocar globos azul y blanco en las calles, en señal de protesta contra el gobierno.

Este 14 de septiembre, en diferentes poblados y ciudades del país amanecieron en las calles globos azules o blancos con mensajes contra el gobierno.

En San Marcos, la familia de los jóvenes Daniel Carvajal y Maykell Corea denunció que estos fueron detenidos por la Policía en la madrugada, cuando estaban tirando globos en las calles del pueblo.

Los jóvenes son familiares de Elba Ileana Molina, corresponsal en Carazo del noticiero Acción 10, quien a través de su cuenta de Facebook confirmó la detención.

"Lo digo con mi frente en alto, ellos son mi familia y hoy (ayer) se convirtieron en presos políticos solo por salir a las calles a tirar globos. ¿Acaso eran armas? No las veo, en la bolsa solo hay globos, espero que la Policía nos diga cuál es ese delito", cuestionó Molina.

Ambos fueron trasladados a la estación policial de San Marcos con una bolsa negra llena de globos y luego remitidos a la estación de Jinotepe.

"Solo esperamos que no los procesen por un delito que no existe, no sabemos nada de ellos y la Policía aún no nos dice nada", dijo la periodista Molina.

En Nandasmo

En el municipio de Nandasmo, departamento de Masaya, se reportó la detención de siete personas de una misma familia mientras colocaban los globos en las calles.

Gustavo Adolfo Núñez Arias fue detenido junto a su hija Yossy Natalia Núñez Quiroz. También fueron detenidos Antonio Constantino, Nesme Argüello, Raquel Auxiliadora Núñez Arias, Claudia Escobar Rosales y Miguel Ángel Gaitán Martinez.

En Matagalpa, la Policía detuvo a Osiris Castro Matamoros, una joven de 26 años que colocó globos azul y blanco en las calles.

La protesta

Esta novedosa forma de protesta se originó el pasado 1 de septiembre en Catarina. A través de las redes sociales ha sido promovida esta iniciativa y han llamado a colocar globos azul y blanco en todo el país este 14 y 15 de septiembre.

En los municipios de Somoto, San Carlos, El Rosario, Managua, Jinotega, Nandaime, Matagalpa, Camoapa, Jalapa, Ocotal, Estelí, León, Chinandega y Bluefields, se reportó la aparición de globos.

En Jinotega tenían escritos los nombres de las personas muertas por la represión y mensajes que pedían la renuncia del alcalde Leónidas Centeno.

En distintos puntos del país, agentes de la Policía, trabajadores del Estado y simpatizantes del Gobierno se encargaron de reventar uno a uno los globos.