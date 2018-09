El miedo prevalece en Carazo

La Policía recorre a todas horas las principales calles de Jinotepe y Diriamba. Desde el ataque armado simultáneo que sufrieron las ciudades de Carazo el 8 de julio, dejando más de 20 muertos y un número indeterminado de heridos y detenidos, solo los simpatizantes del gobierno pueden marchar en las calles.

El parque central de Jinotepe, que antes permanecía repleto de muchachos, está casi vacío; apenas un grupo de adultos mayores se mantiene en las primeras horas de la noche, no solo por la cancelación del wifi, sino también, porque muchos jóvenes huyeron.

Esto se percibió durante las Fiestas Patrias. A pesar de que los colegios reiniciaron las clases, fue notable que solo los centros públicos desfilaron, pero con una población de alumnos mermada.

Jinotepe, Diriamba y Dolores fueron sacudidos por ataques parapoliciales cuando iniciaron las protestas de abril, por lo que la población levantó barricadas. Tras varios intentos de acabar con los tranques, finalmente, un enorme operativo parapolicial y policial desmanteló los bloqueos, el 8 de julio.

Desde ese día, los encapuchados armados y miembros de la Policía Nacional iniciaron capturas de protestantes en barrios y comunidades de Carazo.

En Diriamba, las calles son patrulladas por hombres fuertemente armados a bordo de camionetas y motocicletas, o caminando, lo que ha provocado un toque de queda de facto.

Negocios cerrados

Karina Baltodano, quien era propietaria de un bar en la ciudad de El Güegüense, decidió cerrar el negocio, porque ya no era rentable.

“El permiso que nos da la Policía es desde las 11:00 a.m. hasta las 12:00 de la noche, pero después que los paramilitares y policías comenzaron a andar en las calles intimidando a la gente, el bar cerró por dos semanas. Luego inicié de nuevo, pero ya no fue lo mismo; cerraba a las 6:00 de la tarde porque la clientela era muy poca y me estaba consumiendo el dinero de la venta en alquiler, pago de trabajadores y en reabastecerme. La gente quedó con miedo”, afirmó Baltodano.

Frente al parque central hay una cárcel móvil, junto al edificio donde funcionó la Alcaldía municipal, donde permanecen numerosos policías que se turnan para patrullar.

En Jinotepe, la cabecera departamental de Carazo, el comercio trata de recuperarse, pero los establecimientos cierran las puertas a partir de las 4:30 p.m. en el centro de la ciudad. Los supermercados ya están atendiendo hasta las 8:00 p.m., pero cuando anochece la clientela disminuye. A las 7:00 p.m. el ambiente se vuelve sombrío, las calles van quedando desoladas.

Un jinotepino, que pide no mencionemos su nombre, expresa que ya nada es igual desde el día de ese ataque y tampoco es seguro andar por la ciudad.

“Aquí nada está normal, empezando desde los hombres armados en las calles; eso nos hace pensar que algo en cualquier momento puede pasar, entonces uno lo que hace es cerrar las puertas de su casa bien temprano y evitar salir a las calles después de las 5:00 p.m.”, comentó.

El jinotepino señaló que algunos restaurantes y bares importantes de la ciudad, que funcionaban hasta altas horas de la noche, han cerrado sus puertas indefinidamente, debido a que algunos dueños huyeron del país y otros están siendo procesados, acusados de delitos graves, como terrorismo.

“El cierre de estos lugares también es peligroso porque las calles están vacías, ya nadie te puede brindar ayuda en una emergencia y con los armados en las calles hay más peligro, pues, si uno no les ve el rostro, no sabes quiénes son y qué te pueden hacer”, añadió.

Otros dueños de negocios han optado por abrir más temprano sus locales, con la esperanza en que el día sea productivo y a sabiendas de que las puertas se cierran a las 5:00 p.m.

“Ahora, hasta los policías de tránsito andan con tres escoltas armados, eso nunca se había visto aquí en Carazo”, expresó un conductor de moto.

Un vendedor de perecederos del mercado municipal de Diriamba dejó su tramo con todo y verduras, para esconderse, porque está siendo acusado de terrorismo por haber participado en uno de los tranques ubicados en las afueras de la ciudad.

“Unos amigos fueron los que me ayudaron a vender lo que me quedaba. Ya no puedo regresar al mercado, pero estoy seguro que pronto esto pasará y será como un sueño; no es fácil dejar a la familia y andar huyendo dentro de su mismo país”, dijo el joven comerciante.

La gente en las calles quiere que vuelva la normalidad, pero consideran que no se logrará mientras continúen los civiles armados y encapuchados patrullando las calles, junto con la Policía.