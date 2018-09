Liberan a técnico de sonido que prestaba servicios a marchas azul y blanco  

La Policía Nacional de Nicaragua dejó en libertad este martes a Javier Espinoza, quien animaba las protestas contra el gobierno de Nicaragua con su equipo de sonido y que había sido detenido el pasado domingo.

El técnico de sonido había sido detenido en su propia vivienda, ubicada en el barrio Monseñor Lezcano de Managua, llevado al Distrito II de la Policía Nacional y luego trasladado las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, donde fue interrogado al menos cinco veces.

“Mi defensa fue alegar que brindaba un servicio profesional porque tengo 30 años de vivir del audio. Me preguntaron quién me financiaba y respondí que solo brindaba un servicio profesional. Me realizaron la prueba de parafina (para determinar residuos de pólvora en las manos), pero estaba seguro que saldría negativo. El oficial me dijo que saldrían positivas y que era por andar fregando en las marchas, pero no fue así”, narró Espinoza a medios de comunicación al salir de El Chipote.

Según las declaraciones de Espinoza, durante su estadía en El Chipote no recibió ningún tipo de tortura.

“Quiero dejar claro que no me torturaron porque mi defensa fue que yo brindaba un servicio de audio a como se lo ofrecen en las marchas al Frente Sandinista”, detalló el sonidista.

La detención de Javier Espinoza fue grabada por si hija, quien publicó en las redes sociales el momento en que la Policía irrumpió en su vivienda de manera violenta, llevándose a su padre y el camión en el que trasportaba su equipo de sonido, con el cual brindaba servicio de animación en las marchas antigubernamentales.

Javier Espinoza expresó que durante los días que estuvo preso en El Chipote logró conversar con varios jóvenes que han sido detenidos por participar en las manifestaciones, quienes le pidieron el favor de enviarle mensajes a sus familiares.

“Los muchachos creen que el pueblo los abandonó, pero les dije que no porque la población sigue tomándose las calles, siguen realizando plantones para exigir su libertad. Fue un momento emotivo porque empezaron a aplaudir”, relató Espinoza.