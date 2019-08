Embolia gaseosa mata a otro buzo

Ernesto Kellam Spelman, de 48 años, se convirtió en la más reciente víctima producto del síndrome de descompresión, cuando desarrollaba labores de buceo en las profundidades del mar.



Según informaciones recabadas por EL NUEVO DIARIO, el occiso era un buzo de larga experiencia que anteriormente no había sufrido accidentes, y cuando menos pensó, la muerte lo sorprendió.



Evenor Saballos, Presidente del Sindicato de Buzos y Marinos de la Región Autónoma del Atlántico Norte, Sibumiraan, dijo que Ernesto Kellam era fiscal de la Junta Directiva de ese gremio de trabajadores del mar, y que durante el tiempo que estuvo en esa organización siempre mostró preocupación por el bienestar de los buzos.



Agregó que el sindicato se entrevistó con los responsables de la empresa Nafcosa, North Atlantic Fishing Company S.A. con sede en esta ciudad, y lo que les dijeron fue que la muerte de Kellam se dio cuando a eso de las once de la mañana del pasado miércoles subió en busca de un tanque de oxígeno, y todo parece indicar que la profundidad en que estaba y la velocidad con que subió, le afectó a tal grado que ya no pudo regresar a sus labores.



El presidente del Sindicato de Buzos, Evenor Saballos, considera que es probable que se hayan violentado normas de buceo, no obstante, para dar una versión acertada será necesaria una investigación. En los últimos seis meses del presente año se contabilizan 80 buzos paralizados y dos muertos.