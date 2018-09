Liberan a sonidista de marchas azul y blanco

El sonidista de la marcha azul y blanco, Javier Espinoza, fue liberado ayer de las celdas de El Chipote, adonde lo habían llevado desde el domingo pasado.

“Muy pocos pueden tener la oportunidad de entrar al corazón de ese lugar y contar el cuento. Por eso sentí el compromiso moral con los muchachos, porque me pidieron enviar un mensaje al pueblo; que no los olviden, que los tengan presentes”, dijo Espinoza.

El sonidista mencionó que alrededor de cinco camionetas doble cabina con policías llegaron el domingo a su vivienda, situada en Monseñor Lezcano, con la excusa de que él (Espinoza) había chocado una camioneta gris y que debía buscar cómo llegar a un arreglo con el afectado.

“Me negué porque no he provocado ningún accidente. Me llevaron al Distrito II y luego a El Chipote. Al ingresar los muchachos (presos) dijeron: ‘uno nuevo’. Preguntaron ‘quién era’, les dije que ‘Javier, el sonidista’. ‘Ah, el del camioncito blanco’”, relató Espinoza.

Agregó que en el tiempo que permaneció ahí fue sometido a unos cinco interrogatorios.

“Me preguntaban quién me financiaba y les respondí que solo brindaba un servicio profesional. Me realizaron la prueba de parafina (para determinar residuos de pólvora en las manos). Estaba seguro que saldría negativo, pero el oficial me dijo estas van a salir positivas y que era por andar fregando en las marchas”, dijo el sonidista.

No olvidarlos

Espinoza aseguró que las personas que se encuentran detenidas de forma arbitraria le preguntaron qué está haciendo la gente por ellos, a lo que respondió, que están en las calles marchando y haciendo plantones por su libertad.

“Se alegraron y empezaron a aplaudir”, expresó Espinoza.

Refirió que en ese lugar estaba Carlos Silva, quien pidió a su familia que hiciera un poco más de esfuerzo para sacarlo, porque tenía 24 días de estar en ese lugar y que se sentía abandonado. También está Erling Obando, quien le pidió que enviara un mensaje a su familia.

“Quiero dejar claro que no me torturaron porque la parte toral de mi defensa fue que brindaba un servicio de audio a como se lo ofrecen en las marchas al Frente sandinista”, manifestó el sonidista.

Espinoza hizo el llamado a la población a que no se olviden de los muchachos que están encerrados, que deben de solidarizarse con sus familiares porque escuchó sus historias y eso destroza el corazón porque son inocentes.

En horas de la tarde de ayer, el sonidista andaba gestionando la devolución de su herramienta de trabajo, el camioncito blanco con el que acompaña las marchas.