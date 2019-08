Abigeato tiene en jaque a Chontales

Juigalpa, Chontales



En Chontales, zona ganadera por excelencia, el abigeato se ha convertido en el principal problema que reportan los finqueros y hacendados, y nuevamente fue planteado en la consulta ciudadana que realizó la Policía Nacional.



Las estadísticas reportadas por las autoridades del orden público confirman que en lo que va de 2007 han presentado denuncias 331 ganaderos, con una pérdida total de 1,390 reses robadas en todo el departamento, de las cuales sólo se ha logrado recuperar un total de 410 semovientes.



El municipio de Chontales que presenta la mayor incidencia del delito es Acoyapa, donde se reportaron 112 denuncias de abigeato, seguido de Villa Sandino, con 55 denuncias, Juigalpa, con 37. Comalapa y El Ayote reportaron 22 denuncias cada uno, El Coral 17, Santo Domingo 16, San Pedro 14, Cuapa 13, La Libertad 9 y Santo Tomás 7, para un total de 331 denuncias, las que sobrepasan el reporte de 2006, cuando se reportaron 281 denuncias, es decir, van 50 denuncias más, y eso que todavía no ha concluido la temporada navideña, período en el que se incrementa el robo de ganado.





Policía sin capacidad de controlar robos

Los productores han planteado a la Policía la urgencia de un mayor control en los puestos de requisa de ganado para evitar el traslado de reses robadas, y mayor patrullaje; sin embargo, la institución del orden público ha manifestado que por falta de personal y de presupuesto no tiene la capacidad de controlar de manera exhaustiva los 10 municipios de Chontales, más uno de la RAAS.



Sin embargo, ha realizado un sinnúmero de recomendaciones a los ganaderos para implementar estrategias en conjunto que les ayuden a disminuir el robo de reses, entre ellas: control de los peones que contratan, porque se ha descubierto que los abigeos cuentan con apoyo, en su mayoría, de personas que conocen las propiedades y hacen un estudio de los movimientos de los dueños de las fincas, quienes muchas veces contratan personas sin pedirles mayores referencias y ni los nombres les conocen, por lo que al momento de interponer denuncia no saben brindar mayores datos personales de los abigeos, que disfrazados de peones cometen sus fechorías.



Otra recomendación que ha dado la Policía es organizar en las comunidades los comités de prevención social al delito, y pagar policías voluntarios, ya que han comprobado que en los lugares donde se ha tomado esta medida los delitos han disminuido.





Aliados en la alcaldías

Las investigaciones policiales han demostrado que los abigeos cuentan con una red de colaboradores, y a veces el ganado robado es trasladado legalmente por las carreteras, porque consiguen cartas de venta con fierros inscritos en las alcaldías, y les proporcionan guías de traslado, que es uno de los requisitos que solicita la Policía en los puestos de control.



Para tratar de controlar en las alcaldías que se emitan cartas de venta a personas que no son dueñas de ganado, la Policía, en múltiples ocasiones, en coordinación con la asociación de municipios de Chontales, Asomcho, ha capacitado a los registradores de fierros, para que traten de percibir cuando se solicita legalizar un ganado que podría ser robado.





Evadiendo impuestos e inscripción de fierros

Para evitar el pago de impuesto en las municipalidades, los ganaderos no reportan las cantidades reales de reses que poseen, y hasta dejan el ganado criollo sin herrar, lo que es aprovechado por los abigeos que utilizan fierros propios y hasta los inscriben en las alcaldías para hacer movimientos legales de ganado, ya que a veces montan el fierro de ellos encima del que tiene el animal.



Otro modo de operar que están utilizando los abigeos es el traslado de ganado en vehículos, por carreteras que no son controladas por la Policía, como es el caso, en Chontales, del camino La Palma-San Esteban, que es una ruta establecida por la orilla del lago, pero es poco usual por su mal estado y evita que el ganado sea requisado en el puesto de control de Las Lajitas.



Además, esta ruta es estratégica, porque una vez que el ganado está ubicado en San Esteban, puede ser llevado hasta el matadero central, como fue el último caso reportado a la Policía por las autoridades del matadero, del ingreso de 33 semovientes cuya procedencia se desconocía, los cuales fueron sacrificados hasta que los dueños presentaron documentos legales.



Según el subcomisionado Gustavo Salablanca, vocero de la Policía de Chontales, han realizado alianza con las autoridades del matadero para controlar que llegue ganado robado procedente de lugares donde no hay requisa policial.



El subcomisionado Salablanca señaló que por el puesto de Las Lajitas, ubicado a unos seis kilómetros de Juigalpa, a diario circulan unas dos mil reses para los diferentes mataderos, y permanecen dos fuerzas policiales para requisar los más de 30 camiones que trasladan semovientes procedentes no sólo de los municipios de Chontales, sino de la RAAS y de Río San Juan.





Pérdidas millonarias

Según los dirigentes de las asociaciones de ganaderos, las pérdidas reportadas este año, producto del abigeato, son millonarias, tomando en cuenta que el precio de cada semoviente oscila entre los seis mil y los diez mil córdobas, ya que el ganado robado es adulto y ha sido engordado para el sacrificio en los mataderos.



Los delincuentes que se dedican al robo de ganado escogen los mejores semovientes para que sus ganancias sean buenas, por lo que los productores les dejan las vacas flacas.



Este año la Policía logró recolectar las pruebas que acusaban a una banda de abigeos en el municipio de Acoyapa, la cual había sido denunciada, reconocida y señalada por los productores afectados, y consiguió poner tras las rejas a seis de sus integrantes --en su mayoría familiares--, pero al ser remitido el caso al juzgado correspondiente, los imputados lograron que se les aplicaran medidas no privativas de libertad.



Los dueños de ganado apelan a quienes aplican la justicia a que apoyen el trabajo policial, y les solicitan que cuando haya pruebas que demuestren que el delito fue cometido, no se dejen llevar por las artimañas de abogados defensores, que casi siempre logran que se deje en libertad a potenciales abigeos, los cuales a la larga siguen cometiendo delitos, burlándose de las autoridades y hasta de la sociedad, porque se consideran inmunes.





Firman Acuerdo

El presidente de la Cooperativa Mayales y vicepresidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, Canislac, Wilmer Fernández Vargas, valoró de positivo el plan contra el abigeato, que con el apoyo de los productores impulsará en 2008 la Policía Nacional, en los departamentos que registran las estadísticas más altas en cuanto al robo de ganado se refiere.



Durante un último encuentro con las autoridades de Policía, se rubricaron acuerdos importantes dirigidos al contrabando de productos lácteos, al robo de infraestructura metálica, al tráfico de madera, al traslado de ganado sin documentación y a la inseguridad en el campo.



Resaltó el dirigente gremial la instalación de la Policía Rural, con 500 efectivos, que serán preparados en la Academia “Walter Mendoza”, para luego incorporarlos a las zonas productivas del país, donde serán apoyados por los ganaderos.



Fernández Vargas consideró ésta como una de las reuniones más importantes de 2007 con la Policía Nacional y el sector ganadero, porque desde ya se tomarán medidas que les permita reducir el abigeato.



Manifestó que todavía no han establecido el mecanismo de apoyo económico a la Policía Rural por parte de los productores, pero que a inicios del próximo año lo establecerán.



Para los primeros días de enero se reunirán con el Ejército, con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, en aras de coordinar acciones que respalden el trabajo de la Policía Nacional, para que se pueda aplicar la ley a las personas que se dedican al robo de ganado.