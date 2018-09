Policía niega castración y la familia dice ser acosada

El comisionado general Marvin Castro, jefe departamental de la Policía Nacional de Jinotega, dijo que la denuncia de castración presentada por hermanas del reo Bryan Rogelio Cruz Calderón, "es totalmente falsa".

"El reo cuenta con sus dos testículos y está hospitalizado en el hospital Victoria Motta, custodiado por la Policía Nacional, ya que estaba circulado por una serie de delitos cometidos en el departamento de Jinotega", declaró este jueves el jefe policial, citando un reporte de Medicina Legal.

Policía niega castración a campesino de Jinotega

Pablo Cuevas, funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que el jefe policial evitó mencionar la denuncia sobre varias torturas. “Según él (Comisionado Castro), la valoración forense indica que no hubo castración, pero no habla sobre las múltiples heridas que tiene (Bryan), las perforaciones en el abdomen, la herida expuesta que va desde la región testicular a la anal o del balazo en la pierna. No comentan nada de eso”, expresó Cuevas.

Los familiares de Cruz Calderón, quienes denunciaron que a este lo castraron agentes de la Policía Nacional y lo torturaron después que lo capturaron el 30 de agosto, denunciaron este jueves en la CPDH que son asediadas por encapuchados armados y policías, lo que atribuyen a represalia por haber denunciado la agresión al joven.

Este jueves, policías arrebataron el celular a la mamá de Bryan; y Antonia Cruz, su hermana, aseguró que civiles encapuchados y armados llegaron a buscarla a su casa, pero ella no se encontraba.

Denuncian torturas a campesino en Jinotega, Nicaragua

“Doña Antonia es la señora que más ha evidenciado la tortura. La llegaron a buscar, pero ella no estaba en su domicilio; entonces ella se tuvo que ir a la clandestinidad, porque tienen miedo de que la Policía por venganza le haga algún tipo de daño”, dijo Pablo Cuevas, funcionario de la CPDH, organismo que da seguimiento a este caso.

La familia de Cruz Calderón manifestó a este organismo de derechos humanos, que policías de Jinotega pretendían trasladar al joven a una clínica en Managua, pero sus familiares impidieron que lo sacaran de Jinotega porque les negaron el derecho a acompañarlo.

La denuncia

Los familiares de Cruz, quien fue detenido el pasado 30 de agosto en la comunidad Pueblo Nuevo, aseguran que este no participó en las protestas antigubernamentales y desconocen las acusaciones que le imputarán las autoridades.

Más detenidos por lanzar globos azul y blanco

En su denuncia, los familiares de Cruz afirman que el día de la detención, él recibió varias puñaladas, algunas en los testículos; fue herido en el ano y el abdomen, que le dejaron expuestos sus intestinos, más un balazo en la rodilla, patadas, culatazos en la cabeza y en todo el cuerpo.

“Ellos dicen que el hombre era buscado por diferentes delitos, pero ya han pasado días desde la brutal agresión de que fue víctima y no lo han acusado”, destacó Pablo Cuevas, de la CPDH.