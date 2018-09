Adolescente lleva 78 días en El Chipote

Un adolescente de 15 años, originario de Siuna, cumplió ayer 78 días de encierro en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, bajo sospechas de haber participado en tranques en Mulukukú, según la denuncia presentada ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por Juana María Figueroa, mamá del muchacho.

Figueroa expuso ante el Cenidh que su hijo fue detenido el 2 de junio en Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, cuando se dirigía a Alamikamba para labores agrícolas.

“A él lo acusan de estar en el tranque de Mulukukú, de donde somos originarios, es lo único que me dijeron. Lo he visto una vez, y me dijeron que me lo entregarían, pero eso fue hace más de un mes y hasta hoy nada. Estoy desesperada por mi hijo, por eso vengo aquí (Cenidh). Quiero que me lo liberen, él no ha hecho nada malo”, expresó la señora este jueves.

El abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión, señaló que Nicaragua es firmante de los derechos de la niñez y el adolescente debería recibir trato preferencial, tal y como está establecido en los convenios internacionales y el Código de la niñez de Nicaragua.

“La Constitución de Política de Nicaragua, en el capítulo IV sobre de los derechos de la familia, el artículo 71, define que la niñez goza de protección especial por parte del Estado. Eso significa que esto se aplica en todas las disposiciones legales, judiciales y administrativas que se adopten con las personas menores de 18 años”, explicó Carrión.

Carrión calificó de “inaudita” la prolongada detención del menor de edad.

“El Estado de Nicaragua al tener privado de libertad a este menor de edad, primero debió ponerlo ante la autoridad competente. El libro sobre justicia de la niñez establece que debe estar ante la autoridad competente en 24 horas, pero tiene más de dos meses privado de libertad. Además no tienen ninguna acusación. Otro elemento de tomarse en cuenta es que en todos los casos de niñez a los que les han imputado participación en el temas de la protestas, en su mayoría están sometidos a proceso en libertad”, argumentó Carrión.

Detenida por lanzar globos

Otro caso que atendió el Cenidh fue el de Mayra del Carmen Moreno, de 33 años, detenida el miércoles en Estelí, supuestamente por lanzar globos azul y blanco a la calle.

La denuncia la hizo su mamá Angelina Gutiérrez, señalando que su hija fue detenida arbitrariamente por las autoridades.

“Ella es una mujer trabajadora, no es ninguna asesina para que la traten de esa manera, la agarraron entre varios y la esposaron”, denunció Gutiérrez.