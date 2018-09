Discurso de Daniel Ortega en acto de los sandinistas  

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega dirige la tarde de este sábado un acto realizado por simpatizantes del Frente sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la rotonda Hugo Chávez.

Previo al acto en la avenida Bolívar, los simpatizantes del partido de gobierno realizaron una caminata que partió de la rotonda Jean Paul Genie a la rotonda Hugo Chávez.

Siga el minuto a minuto del discurso de Ortega

06:00 pm Ortega dic que los empresarios tienen derecho a formar un partido político

“A esto tiene que sumársele esfuerzo de todas , incluyendo esas las fuerzas económicas que se han convertido en partido político, los empresarios no son un partido político, los empresarios están para producir, si quieren formar un partido político están en su derecho, pero que cumplan con su deber como empresarios ante el Estado y el pueblo nicaragüense, pero luego ya habrá momento para elecciones, las elecciones son en noviembre de 2021, así como a nosotros nos tocó esperar 18 años para ganar las elecciones, que ellos esperen”.

“No es por golpe que se cambia la política de Nicaragua, en este día le hacemos ese llamado a nuestro pueblo y a las fuerzas políticas que nos adversan en el campo político que está bien que hagan sus actividades, pero respetando el marco institucional de nuestro país”.

05.55 pm Ortega dice que la Nica Act no le preocupa

“¿Desde cuándo vienen diciendo que van a aplicar la Nica Act y si la aplican qué? Aquí tenemos recursos naturales, hombres y mujeres y trabajadores que vamos a unir esfuerzos para mejor la economía que los golpistas la hirieron seriamente, porque levantando la economía ganamos todos, porque si no se levante la economía los que más pierden son los que más tienen”.

05:50 pm Daniel Ortega dice que los empresarios llaman a paro nacional con la excusa de que les están quemando sus negocios

“Se ponen hacer paro, quieren paralizar el país, ellos insisten en acabar con la economía, cada vez que llaman a paro estos empresarios salen con el cuento que les van a quemar sus negocios, entonces cada vez que llamen a paro les vamos a mandar la Policía, para que la policía les tenga las puerta abiertas, no pueden seguir cerrado, el pueblo nicaragüense exigen servicio y siguen cerrando esos negocios entonces les vamos a mantener abierto esos negocios”.

“Están con el mismo jueguito que estaban como los tranques que como nos miraban con la policía encuartelada entonces decía, nos tenemos derrotados, no podemos seguir con en ese jueguito”

05:40 pm El presidente de Nicaragua dice que el número de muertos en las protestas aumentó a 199

“A otro compañero de la policía voluntaria de Jinotega lo asesinaron, ya no son 198, son 199 los asesinados y siguen lanzando amenazas, el llamado que le hago al pueblo nicaragüense es que sigamos trabajando en primer lugar, por la reconciliación entre las familias ni aragüeses e ir apartando y dejando a un lado a aquellos que no quieren reconciliarse y que quieren seguir cometiendo crímenes, bueno les caerá la justicia con toda la ley”.

Policía encubierto será testigo contra exmilitares

05:34 pm Ortega dice que los opositores aprovecharon que la policía se acuarteló durante las protestas para cometer crímenes

“Los señores de obispos cuando los invitamos al dialogo pidieron como condición acuartelar a la Policía y nosotros no pensamos que en este país habían delincuentes que se iban a provechar de eso para torturar a nuestros hermanos, quemarlos y bailar alrededor de ellos, eso es provocación, pero nosotros tenemos paciencia pero que no nos sigan provocando, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo este tipo de crímenes”.

05:27 pm Ortega recuerda al trabajador de la Alcaldía de Managua que supuestamente lo torturaron en un tranque de Carazo.

La crisis de Nicaragua, uno de los temas de reunión de ministras de Exteriores

“Si lo asesinaron les pedimos que entreguen su cuerpo y si todavía lo tienen vivo les pedimos que por el amor de Dios lo liberen para ahorrarle ese dolor a la familia.

05:21 pm El presidente Ortega dice que sus discursos son transmitidos en cadena nacional para que lo escuchen todos incluyendo los opositores a su gobierno.

“Nos acompañan las familias nicaragüenses y como siempre esto lo transmitimos en cadena nacional de radio y televisión para que nos escuchen todos incluyendo los que son promotores del crimen de la muerte y el terror, las torturas, las desapariciones, tal vez con estos testimonios algunos que se identifican con ellos cambian de actitud y entienden que todos somos hijos de un mismo de Dios y que esa actitud tiene que desaparecer”.

Comité del Senado discutirá Ley contra gobierno de Nicaragua

05:18 pm Daniel Ortega en el inicio de su discurso dice que hay quienes desearon que lloviera para que impedir la marcha de sus simpatizantes.

“Bendita lluvia, la lluvia trae vida y hoy les ha tocado caminar bajo la lluvia, seguramente alguien dijo ojalá que llueva porque eso van a salir corriendo pero no se dan cuenta que este es un pueblo que se alegra con la lluvia”.

05:15 pm El presidente Ortega toma la palabra mientras sus simpatizantes le aplauden y le gritan "Daniel amigo el pueblo está contigo".

Ley de EE. UU. sobre Nicaragua incluiría sanciones

05:06 pm Todos los presentes en el acto cantan el himno nacional de Nicaragua.

O5:02 pm El presidente Daniel Ortega saluda a Román El “Chocolatito” González, quien se encuentra presente en el acto.

04:52 pm Daniel Ortega se baja de su carro a saludar a los simpatizantes de su partido que se encuentran en la avenida Bolívar, mientras cae una ligera brisa.

Misión de la ONU y CIDH condenan a agresión a familiares de presos políticos en Nicaragua

04:45 pm Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo llegan a la rotonda Hugo Chávez.

Desde tempranas horas de este sábado simpatizantes del gobierno se tomaron las principales rotondas de Managua.

Altos funcionarios del BID se reúnen con OEA

El acto de Ortega se da en medio de una crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril que deja entre 322 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 450 según organismos de derechos humanos locales y 198 según el gobierno.