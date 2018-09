Autoconvocados protagonizan plantón en Matagalpa

Autoconvocados no marcharon nuevamente por las calles de Matagalpa, ya que consideraron que simpatizantes sandinistas podrían atacar la marcha, por lo que se limitaron a realizar un plantón frente a la catedral.

Algunos autoconvocados consultados por la poca afluencia de manifestantes, afirmaron que es parte de una estrategia, pues están desplegando esfuerzos en la comunidad internacional para presionar al Gobierno a que cese de reprimir y sentarse a conversar.

Los azul y blanco pedía libertad para los detenidos manifestando el lema de “vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Los autoconvocados no revelaron cuál sería la siguiente actividad que efectuarán en Managua, pero aseguraron que no se rendirán porque no tienen miedo y seguirán con su estrategia de protesta.

Mientras estos hacían el plantón frente a la catedral, los sandinistas preparaban su marcha que saldría del barrio La Chispa, hasta llegar al parque Morazán.

Detenidos

Sobre la crisis que ha vivido Matagalpa, 10 personas guardan prisión, los primeros cinco fueron acusados por la destrucción del plantel de la Alcaldía, entre otros delitos y los otros, supuestamente, por la muerte del militante sandinista Lenin Díaz Mendiola, los que fueron trasladados a El Chipote.

Entre los detenidos están Abdul Montoya, Noel Valdés (Brack) John Amor, entre otros acusados por la muerte de Díaz Mendiola, entre los detenidos se encuentran dos mujeres, una de ellas está embarazada.