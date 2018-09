Asedio a marcha y plantón en Masaya y Nandaime

Debido al asedio policial, en Masaya fue cancelada ayer una marcha prevista a salir desde la iglesia San Jerónimo.

Antes de la 1:00 p.m., hora fijada para la actividad en protesta por la criminalización de los manifestantes, varias camionetas con decenas de antimotines y fuerzas de choque se tomaron varias calles cercanas al templo, lo cual representaba un riesgo para la población, informó el Movimiento 19 de Abril de Masaya.

“Hemos tomado la decisión de cancelar la marcha este domingo, porque están rodeando el templo. Por seguridad y precaución, porque ya no queremos sumar más muertos, es que no se va a realizar; tienen armas, nosotros solo nuestras voces para defendernos”, manifestó José de Jesús Reyes, uno de los organizadores.

Los miembros del movimiento también informaron que pese al asedio continuarán denunciando las acciones arbitrarias que se ejecutan en contra de quienes se oponen al Gobierno.

“Ellos ya sabían que íbamos a salir marchar, hoy no permitieron que nos tomáramos las calles, pero eso no nos va a detener, sabemos que tarde o temprano ellos van a caer, porque Nicaragua es libre, no le pertenece a ningún partido asesino”, opinó Amanda Pérez.

En tanto, en el municipio de Nandaime también fue impedida la realización de un plantón convocado por el Movimiento 19 de Abril debido al asedio de la Policía Nacional y fuerzas antidisturbios.

Jóvenes, hombres, mujeres y niños, que portaban la bandera de Nicaragua y globos azul y blanco para exigir la libertad de los presos políticos, tuvieron que retirarse para evitar algún tipo de agresión.

“Nosotros empezábamos a concentrarnos cuando tres patrullas vinieron hasta donde nos encontrábamos y empezaron a fotografiarnos, además nos amenazaron que nos fuéramos o podían detenernos”, aseguró Marcia Calderón.

Calderón añadió que el plantón se disolvió una hora después de iniciado debido a lo que calificó como “hostigamiento policial”.

Carlos Manuel Rosales, quien estaba en el plantón, también sostuvo que tuvieron que retirarse del lugar por temor a represalias. “Nos tuvimos que ir rápido a nuestras casas, a ellos no les importa que ahí estaban niños, según ellos ya estamos circulados en una lista, nosotros no somos delincuentes, aquí lo que queremos es que se vayan de una vez”, dijo.

Detiene a joven en Catarina

La mañana de este domingo fue capturado por la Policía Nacional, Alex Hernández, de 31 años edad, miembro del Movimiento 19 de Abril de Catarina, denunciaron sus familiares

“A nosotros nos dieron la noticia que se lo habían llevado la Policía, unos dicen que andaba en compañía de otros muchachos, pero no sabemos nada, lo que creemos es que ya se lo llevaron a la celdas del Chipote, porque aquí no me quiere dar información las autoridades”, manifestó María Castillo, abuela del joven.

Familiares del líder del Movimiento, piden liberen al joven, porque lo único que ha hecho es participar activamente en las marchas.