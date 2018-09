Medardo Mairena cuenta en una carta sus condiciones carcelarias

Alacranes, cucarachas y zancudos, son parte de las alimañas con las que convive en sus condiciones carcelarias el líder del movimiento campesino Medardo Mairena, y que describe en una carta divulgada hoy.

La carta fue leída esta mañana en las oficinas de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), por Alfredo Mairena, hermano de Medardo Mairena, acusado por terrorismo y otros delitos por la Fiscalía, en el marco de las detenciones a ciudadanos durante las protestas contra el gobierno de Nicaragua.

“Estoy en una celda de máxima seguridad llamada el infiernillo. Hay más de 20 presos en las mismas condiciones, he estado enfermo, igual que otros, pero no nos permniten que nos revise un médico, y he estado mejorando solo por el poder de Dios", indica Mairena en la carta leída por su hermano y que se la hizo llegar a través de familiares de otros reos.

En su escrito Mairena señala: "Aquí hay zancudos, cucarachas, alacranes, etc, no nos sacan de las celdas ni a tomar el sol. Hace mucho calor. A mi amigo Pedro Mena le quitaron su tratamiento, ya que él padece de azúcar y la presión. El traía su tratamiento en su mochila a la hora que lo arrestaron y él se tiene que tomar una pastilla diario. Nos trataron de forma inhumana".

En la misma carta Mairena insta al pueblo de Nicaragua a respaldar a las familias de las personas que han fallecido durante el período de protestas de los últimos 5 meses.

"Pues a nosotros nuestros familiares al menos tienen la esperanza de vernos algun día, pero estas familias hoy ya no tienen a sus familiares", expresa Mairena en la carta.

Mairena además reiteró su confianza en el diálogo como la mejor "salida pacífica a la crisis porque pensamos como personas civilizadas que queremos la justicia y la democratización".

Julio Montenegro, abogado de la CPDH, señaló que recibió un escrito en el cual el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), informó a la instancia judicial correspondiente que Mairena tiene tarjeta de visita, que existe un calendario de esas visitas, que ha recibido paquetes alimenticios y que cuenta con atención médica, pero que sus familiares no han llegado a visitarlo.

Por su parte Alfredo Mairena, hermano de Medardo Mairena, niega que le hayan dado alguna tarjeta de visita y rechaza lo descrito en ese informe del SPN.

"No tenemos este calendario de visitas, en ningún momento nos han dado nada. Precisamente fuimos el jueves a dejar paquetería y pregunté y otra vez la respuesta fue la misma: que me iban a llamar para informarme cuando tiene visita, pero ninguna llamada he tenido", denunció Mairena.

Por su parte Keller Mena, hijo del también líder del movimiento campesino Pedro Mena, detenido y acusado por terrorismo y otros delitos, dijo que cada jueves va a dejar paquetes a su padre, sin saber si realmente él los recibe.

"Anduve el 21 de septiembre a ver si me daban información sobre la visita y solo nos dicen lo mismo, que nos van a llamar. Me preocupa la salud de mi padre porque yo sé que él es diabético y eso que han dicho en algunos medios de que los están atendiendo, eso es absurdo, pues la realidad es que no me dejan verlo", afirmó Mena.