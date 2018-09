Ordenan captura de Félix Maradiaga por "financiamiento al terrorismo"

Un juez capitalino ordenó hoy la captura y allanamiento de la vivienda de Félix Alejandro Maradiaga Blandón, en base a una acusación del Ministerio Público, que lo señala como autor de los delitos de crimen organizado y "financiamiento al terrorismo", según una nota de prensa publicada con fecha de hoy en la edición digital de la Dirección General de Comunicación del Poder Judicial.

El juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Félix Salmerón, fue quien ordenó la acción judicial, la cual es extensiva para Pío Humberto Arellano Molina y Jean Carlos Manuel López Gutiérrez, como autores de los mismos delitos.

Por su parte Maradiaga, quien se encuentra en Estados Unidos, reaccionó en su cuenta de Facebook y dijo que no le sorprende la orden del juez Salmerón, a lo que considera una persecución política contra él.

"Sí me extraña que crean que con sus acusaciones fabricadas, callarán mi búsqueda de libertad y justicia. Tampoco silenciarán mis denuncias a los graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua", expresó Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP).

Agregó que "mi conciencia está totalmente limpia, ya que siempre he actuado guiado por la justicia, la no violencia y la integridad. Hoy me siento con más fuerza moral que nunca", aseveró Maradiaga.

"Quienes amamos a Nicaragua y creemos en la libertad, tenemos la obligación ética de seguir firmes en esta lucha cívica", concluyó.

El auto del juez Salmerón dictado hoy, ordena a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la captura de Maradiaga.

"Según la acusación, Félix Maradiaga Blandón, como parte de su plan criminal, gestionó a nivel nacional e internacional, al servicio y con el apoyo de grupos delictivos nacionales e internacionales, recursos financieros que captó y canalizó utilizando como medio en la ruta del financiamiento al IEEPP”, señala la publicación digital de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En base a la publicación digital, “el acusado utilizó el esquema organizacional de esa asociación para el adiestramiento de grupos de personas, que posteriormente participaron en acciones desestabilizadoras del país ocurridas desde el 18 de abril, causando miedo y terror en la población nicaragüense, señala la acusación del Ministerio Público".

La acusación establece que Maradiaga, “desarrolló bajo la fachada de cursos de liderazgos”, métodos de reclutamiento mediante los cuales se inducía a los participantes a la violencia, radicalismo y extremismo para causar caos y terror, al igual como redimensionar el malestar social en contra de las políticas públicas del gobierno, utilizando las redes sociales como canal mediático de masificación para generar graves alteraciones al orden público”.

Perfiles falsos y desvío de IP

Según la Fiscalía, Maradiaga fue “uno de los impulsores del proyecto del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civi, que tenía como objetivo capacitar a jóvenes y personas de diferentes departamentos, bajo la fachada de líderes en la lucha de los derechos humanos y democracia”, que en realidad era el método para entrenamiento de actividades terroristas”.

La publicación del poder judicial indica que "estos cursos fueron impartidos en algunos recintos universitarios y hoteles capitalinos".

El entrenamiento consistía en algunos casos en temáticas como “seguridad digital”, con la cual ingenieros en sistemas enseñaban a las personas cómo crear plataformas digitales con perfiles falsos y el desvío del IP (Identificador Personal), para que no se pudiera rastrear el origen del usuario y de esa forma crear el terrorismo mediático que afectó a los nicaragüenses a través de las redes sociales.

La nota de prensa del poder judicial indica que "el acusado utilizó para desestabilizar el país un manual denominado Estrategia para salvar la democracia de Nicaragua, que puso en práctica a principio de abril, a través de las plataformas digitales: Nicaragua 2.0 y Misión Bosawás.

Con estas plataformas digitales Maradiaga habría logrado instigar con supuestos grupos ambientalistas para que las personas se manifestaran de forma violenta, por la respuesta del gobierno para sofocar el incendio en la reserva Indio Maíz.

"De esta forma desencadenaron una serie de sucesos violentos que quebrantaron el orden público de la nación y que se escudaron en varios recintos universitarios del país, como la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), donde cometieron crímenes contra los pobladores", indica la publicación del poder judicial.

Finalmente la nota de prensa señala que "el 22 de abril del 2018, Maradiaga llegó a las instalaciones de la UPOLI, donde se reunió con los otros dos acusados, quienes dirigían la toma de esa universidad. En la reunión acordó captar, financiar, promover y canalizar la entrega de dinero en efectivo para la ejecución de actos criminales".