Estudiantes serán revisados para entrar a la UNAN

Los estudiantes que asistan a la reapertura de clases en el Recinto Universitario Rubén Darío (RURD) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), este próximo 29 de septiembre, cuando den inicio los cursos sabatinos, tendrán que ser sometidos a revisiones y seguir una serie de reglas para poder ingresar a las aulas de clase.

Según el “Protocolo de ingreso al RURD de los estudiantes matriculados en primer semestre”, divulgado recientemente en redes sociales, los alumnos que lleguen a pie tendrán que presentar su carné o dejar su cédula en el portón mientras estén en el recinto, a cambio de un gafete que los identifica como estudiantes activos inscritos en el sistema.

Además “se le revisará su mochila o cartera según sea el caso; si todo está en regla, ingresará con dirección a su aula”, sentencia el documento. Mientras que quienes no tengan el carné activo, no presenten cédula o no aparezcan registrados en el sistema no podrán acceder a las instalaciones.

Por otro lado, los estudiantes que ingresen en vehículos tendrán que estacionarse en los campos deportivos, sin “intentar ingresar a los sectores restringidos por vallas”.

La UNAN reanudó su atención al público para ciertas gestiones desde el pasado 27 de agosto, luego de que se suspendiera el calendario académico el 7 de mayo, cuando un grupo de manifestantes se tomó el recinto, que fue desalojado posteriormente por fuerzas irregulares el 13 de julio.

Desde la reapertura de la UNAN al público en general, se implementó un sistema de seguridad para ingresar que implica presentar cédula de identidad, explicar el motivo de la visita, indicar si cuenta con cita previa y registrar los datos personales en una libreta de control en el único portón habilitado para peatones.

Dos días de clase por semana

Los alumnos de cursos diarios, que volverán a las aulas el lunes 1 de octubre, asistirán únicamente dos días a la semana, lo que provocará que haya menos cantidad de estudiantes dentro del recinto de manera simultánea, revela un comunicado publicado ayer en el portal oficial de la UNAN.

Las Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias e Ingeniería tendrán clases los lunes y jueves; mientras que los estudiantes de carreras de Educación e Idiomas y Humanidades y Ciencias Jurídicas asistirán los martes y viernes.

Por su parte, los encuentros semanales para la Facultad Ciencias Médicas están programados para los lunes y miércoles; y los del Instituto Politécnico de la Salud (Polisal) serán los miércoles y viernes.

En el caso de los alumnos que reciben asignaturas en el Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (Rucfa estos recibirán clases los martes y viernes, de acuerdo con el comunicado, firmado por el secretario general de la UNAN, Luis Alfredo Lobato.