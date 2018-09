Plantón en vez de marcha, por temor a antimotines

Manifestantes autoconvocados que pretendían marchar desde la Universidad Centroamericana (UCA) hacia la sede las Naciones Unidas en Managua, decidieron hacer solo un plantón frente al portón principal de ese centro de estudios, porque fueron cercados por antimotines.

El plantón inició a las 2 de la tarde, cuando ciudadanos de diferentes edades y estudiantes universitarios comenzaron a gritar consignas antigubernamentales mientras hacían pintas sobre el pavimento y en buses del transporte público de Managua.

“Hay que permanecer en las calles, porque si dejamos las calles vamos a perder el foco mundial, vamos a perder las luces que internacionalmente están puestas sobre Nicaragua ahorita mismo”, dijo Yoel Ibzan, un joven dirigente del Movimiento Mentes Libres que participó en el plantón.

Los antimotines se ubicaron a los lados de los semáforos de la pista universitaria, bloqueando las únicas rutas de salida para los manifestantes que pretendían marchar hasta la zona de Plaza España, donde están las oficinas de la ONU, en Managua.

También, simpatizantes del gobierno habían tomado desde el mediodía las rotondas Rubén Darío y del Periodista, ubicadas en la ruta que tenían previsto tomar los manifestantes antigubernamentales.

Dice que se seguirán

“Cada golpe que el gobierno da, más bien nos motiva a seguir y a protestar más. Recientemente, nos hemos unido a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para respaldar sus llamados y acciones, porque entendemos que divididos nada podremos hacer”, afirmó Ibzan.

Los manifestantes se animaron cuando vieron llegar al plantón el camioncito blanco de Xavier Espinoza, quien presta el servicio de sonido y que fue retenido hace unos días por la Policía en la cárcel El Chipote.

“Me gritaron bienvenido”, dijo animado Espinoza. “La Policía me detuvo, según me dijo un oficial a cargo, para investigarme y no porque ando prestando mis servicios de sonido amplificado con altoparlantes”, relató. “Al liberarme, me dijeron que podía seguir trabajando y por eso estoy aquí”.

“La familia se llena de terror, independientemente de que esté libre, ha habido asedio y eso no se vale, tipos en motos, otros con una camarita en una esquina tomando fotos, no se vale y no es correcto”, agregó Espinoza.