9 de cada 10 nicas rechazan la invasión de tierras

El rechazo a la invasión de propiedades privadas en Nicaragua es unánime: el 93% de la población desaprueba las acciones de los tomatierras, según la última encuesta de Cid Gallup divulgada este miércoles.

Solo el 5% de las personas encuestadas dijo estar de acuerdo con la invasión de tierras, violando los derechos de sus propietarios. El 2% de los encuestados evitó responder.

En el sondeo fueron consultadas 1,200 personas mayores de 16 años de todo el país, entre el 6 y el 18 de septiembre, y los resultados poseen un nivel de confianza del 95%.

La invasión de tierras ha sido asociada a personas afines al Gobierno, y en las viviendas de los usurpadores ondean banderas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Cosep: Son actos delictivos

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) informó que 9,800 manzanas de tierras agrícolas han sido invadidas, desde que inició la crisis sociopolítica en el mes de abril.

De ese total, y cerca de 2,500 manzanas han sido desalojadas por la Policía y 7,300 manzanas continúan en manos de delincuentes invasores, en ocho departamentos del país.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) considera que las invasiones a la propiedad privada son acciones delictivas que están contribuyendo negativamente a la crisis social, política y económica que vive el país.

El Cosep denunció que grupos civiles armados y turbas “siguen actuando en completa impunidad, y ahora también se evidencia que son utilizados para intimidar y reprimir de forma directa al sector privado a través de dirigir y organizar toma e invasiones de tierras al margen de la Constitución y las Leyes”.

La cúpula empresarial asegura que estas acciones violan y usurpan el derecho a la propiedad privada en Nicaragua.

Uno de cada dos nicas tiene familia en Costa Rica

El 52% de los nicaragüenses tiene al menos un familiar en Costa Rica, que es el principal destino de quienes deciden emigrar; y quienes más están saliendo del país tienen preparación universitaria, revela la última encuesta de Cid Gallup, divulgada este miércoles.

En general, la población migrante es mayoritariamente de las cabeceras departamentales y sus municipios, que de la capital, según la firma encuestadora.

“La población costarricense ya convive con los nicaragüenses. La mitad de los consultados indica que un miembro de su familia está en el país vecino”, detalla la investigación.

En Managua, el 48% de los habitantes afirma tener familia en Costa Rica, y el porcentaje se incrementa al 57% en las cabeceras departamentales y se ubica en 50% en los municipios del resto del país.

En cuanto a la educación, se observa que a medida que se mejora el nivel educativo del ciudadano, se incrementa el porcentaje que indica que cuenta con familia en Costa Rica.

“En el supuesto que el emigrante tenga un nivel educativo superior, están saliendo del país personas que han dedicado tiempo a su preparación académica y no dan sus frutos en la sociedad que los preparó”, explica el informe de Cid Gallup.

Las razones

Pese a la crisis política, económica y social que enfrenta Nicaragua, el 66% dijo que aún no ha pensado irse del país, mientras el 33% respondió que sí.

La tercera parte de la población que manifiesta su interés en dejar el país expresa las siguientes razones: “yo no tengo trabajo y tengo hijos y mujer que mantener“, “Costa Rica me queda cerca, aunque dicen que a veces no los tratan bien”, “ ya conseguí empleo en Costa Rica, en una construcción, así que me voy a ir”, “terminé mi colegio, soy bachiller, pero no encuentro empleo, una amiga me consiguió trabajo como empleada doméstica y me voy para Costa Rica”.

La mayoría de las personas que han huido de la crisis en Nicaragua se han ido a Costa Rica, donde, al menos 26,000 nicaragüenses han solicitado refugio desde el mes abril, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Quienes están dispuestos a emigrar ven a Costa Rica como el principal destino (33%), seguido de España (14%), Panamá (13%), Estados Unidos (9%) y Guatemala (3%).

Crisis política, el principal problema del país

Por encima del desempleo y el costo de cubrir las necesidades básicas, la crisis política iniciada en abril es el principal problema para los nicaragüenses, revela la encuesta de Cid Gallup realizada este septiembre.

El 35% de los consultados afirma que esta crisis es el mayor problema en este momento; el 27% cree que es el costo de cubrir las necesidades básicas y el 13% señala el desempleo. El 12% considera que el principal problema es el temor por los hijos y la opresión del Gobierno y el 4% opina que es la prevalencia del crimen o la violencia en el barrio.

La crisis política impacta más entre las personas que tienen entre 16 y 24 años, seguidas por el grupo de entre 25 y 39 años, y en tercer lugar se ubican los de 40 años a más.

“En Managua se destacan temas como la crisis política que están viviendo con el Gobierno actual, mientras que, en las zonas no urbanas, se considera que es el temor de las represalias y por la opresión de las autoridades”, indica el estudio de opinión pública.

La crisis sociopolítica de Nicaragua inició el pasado 18 de abril por las protestas con unas reformas a la seguridad social, que el gobierno hizo sin consenso.