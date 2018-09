Elsa Valle sale de cárcel en Tipitapa y dice que no callará

La estudiante Elsa Valle ha sido liberada esta mañana de una cárcel en Tipitapa, tras pasar en prisión desde el pasado 14 de julio, acusada por tenencia ilegal de armas, luego de participar en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua, en el sector de la Universidad Nacional Politécnica de Nicaragua (Upoli), durante abril, mayo y junio.

“Viva Nicaragua libre, se pudo, que siempre sigan en pie, no den su brazo a torcer nunca. Siempre voy a seguir en la lucha, ni aquí estando encerrada me voy a quedar callada jamás, jamás”, fueron las primeras palabras de la universitaria al salir de la cárcel.

Vistiendo una camiseta azul, el cabello suelto, Elsa Valle salió caminando lentamente, cojeando de un pie, sosteniéndose de los hombros de su madre, rodeada por varios periodistas. Valle asegura que dentro del penal recibió maltrato psicológico.

“Hubo negligencia médica, maltrato psicológico y todo tipo de mal trato… me duele mucho el pie, no me lo atendieron en tiempo y forma, no sé si lo ando fracturado, pero no me voy a rendir jamás hasta que Nicaragua sea liberada”, manifestó la estudiante de la carrera de comunicación.

Las otras dos jóvenes universitarias que también recibieron orden de libertad junto a Valle, fueron montadas por oficiales del penal a una camioneta Hilux sin placas, que minutos después de la salida de Valle, abandonó la cárcel, con rumbo desconocido.

Elsa Valle también describió parte de las condiciones carcelarias en las que se encuentran las prisioneras de la cárcel La Esperanza.

“Hay muchas cucarachas, elepates, ratones encima de nuestras comidas, salimos súper enfermas, las muchachas que comen allí es por necesidad, yo gracias a Dios no necesité comer allí porque mi familia siempre me ayudó”, afirmó.

La universitaria llamó a seguir en las protestas y reiteró que no se quedará callada de todo lo que ha vivido en prisión.

“Que siempre sigan en lucha que no tengan miedo porque Dios está con nosotros y así como salimos liberadas hoy es porque Dios ha escuchado nuestras oraciones y en el nombre de Dios Nicaragua va a ser libre pronto”, afirmó Valle.

Por su parte la señora Rebeca Montenegro dijo que no recibió ninguna intimidación ni condición por parte de las autoridades del penal, pero negó que su hija haya salido en buenas condiciones de salud.

“El acta de entrega que me dieron en el penal dice que me entregan a mi hija en perfectas condiciones, cosa que es falso, pues ya ven a mi hija como va”, dijo Montenegro en alusión al pie que tiene afectado.

El padre de Elsa Valle, Carlos Valle, permanece en prisión, luego de ser detenido semanas atrás, al terminar una manifestación en Managua, donde pedía la liberación de su hija.

La orden de libertad

La libertad de Elsa Valle fue ordenada por el judicial Melvin Vargas García, después que de forma sorpresiva la Fiscalía presentó un escrito la tarde del pasado lunes prescindiendo de la acusación contra la joven universitaria y sus otras dos compañeras de presidio, Irma Centeno Rivera y Yuri Valerio Rivera.

Según el Ministerio Público han retirado la acusación contra ellas porque supuestamente las jóvenes han "colaborado con las investigaciones".

Al ser consultada sobre la supuesta colaboración, Valle solo sonrió, luego calló y finalmente dijo: "Estoy cansada", poco antes antes de irse en un vehículo junto a su familia.

Valle es hija del exconcejal del Partido Liberal Constitucionalista, Carlos Valle, a quien la Policía presentó como terrorista, pero 12 días después de su captura no ha sido acusado en los tribunales.

El escrito con que el Ministerio Público desiste de la acusación contra Elsa Valle y las otras dos jóvenes fue presentado con una resolución firmada por la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, en la cual se asegura que las acusadas “han colaborado con las instituciones a cargo de las investigaciones penales”.

Elsa valle y las otras dos universitarias estaban acusadas de portación ilegal de armas.

Los otros acusados de este mismo delito son Germán Martínez, Endric Gaitán y Erwin Ramos, para quienes el proceso judicial continuará el próximo 28 de septiembre con el inicio del juicio.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

En una reciente entrevista con Acan-Efe en Managua, el presidente Daniel Otega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron en abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.