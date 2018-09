TAM niega recurso para líder estudiantil

A Jonathan Francisco López González, líder estudiantil, negaron el recurso de exhibición personal en el Tribunal de Apelaciones Managua (TAM) por lo que su mamá Alma González luchará para que le entreguen a su hijo.

López González, de 20 años fue detenido el pasado domingo en las cercanías de un supermercado en Waspan Norte, y trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote y en horas de la mañana del pasado miércoles fue presentado en Plaza El Sol, junto a cinco personas más, como presunto autor de los delitos de secuestro, asalto, extorsión y tenencia de armas de fuego, además de incendio, daños y exposición de personas al peligro, en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Esa versión es rechazada por la mamá del líder estudiantil, quien aseguró que le molesta que los muchachos que han presentado como delincuentes son estudiantes aplicados en las carreras que estudian.

“En el caso de mi hijo, cursaba el tercer año de la carrera de Economía, en el Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador, (Rucfa), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Mangua). Era un buen alumno, esforzado porque viajaba todos los días desde Granada”, dijo su mamá angustiada porque no ha podido ver a su vástago.

Solidario

Agregó que a su hijo lo detuvieron porque se sumó a la lucha de los demás estudiantes, que a diario veían cómo mataban a sus compañeros de clase.

“Todavía le dije que no fuera porque era peligroso, pero respondió que tenía un compromiso moral con sus compañeros de clases que luchaban por una Nicaragua libre y democrática”, recordó González.

“Siempre fue un excelente alumno gracias a su tía que lo cuidaba y le ayudaba a hacer sus tareas porque trabajaba hasta 16 horas, día de por medio. Hasta que a finales de IV año de secundaria se enfermó, faltó tres semanas y la profesora tuvo que promediar sus notas y aun así logró pasar su año escolar”, rememoró la mamá del líder estudiantil.

Sin embargo, desde pequeño mostró su interés por la medicina, prematriculó en la Unan-; Managua, pero no logró clasificar. Decidió no estudiar pero no desaprovechó el tiempo porque estudió reparación en computación e inglés.

“Al año siguiente volvió a pre matricularse en la carrera de Economía, realizó el examen de admisión y clasificó con excelentes notas y quedó con el pesar de no haber apostado a la carrera de Medicina”, indicó la madre de López González.

Refirió que su hijo hace un enorme esfuerzo para asistir a clases porque de Granada salía a las 5 a.m., y regresaba a casa hasta las 9 p.m.

“Salía de casa a veces sin desayunar, no sé si comía en la universidad porque se las ingeniaba con C$150, llegaba a casa a comer y a hacer tareas”, indicó González.

La mamá del líder tocará todas las puertas posibles para que hijo consiga su libertad y continúe con sus sueños de ser un reconocido economista.