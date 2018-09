Elsa Valle denuncia maltrato en la cárcel

“Viva Nicaragua libre” y “sí se pudo”, fueron las primeras palabras de la estudiante universitaria Elsa Valle al salir este jueves de la cárcel de mujeres “La Esperanza”. Salió con el cabello suelto, sonriente y alzando su puño derecho. La joven fue liberada a las 10:25 a.m. junto a dos de sus compañeras y denunció los malos tratos recibidos en el penal.

“No me voy a callar. Hubo negligencia médica, maltrato sicológico, hubo de todo ahí adentro. A las presas políticas nos tratan mal. Hay garrapatas, cucarachas, ratones que juegan la comida. De ahí salimos enfermas”, aseguró.

Valle denunció que a sus compañeras Irma Centeno Rivera y Yuri Valerio Rivera las sacaron en una camioneta doble cabina sin placas que entró al penal a recogerlas, y no se les permitió salir por el portón principal para hablar con los medios.

Elsa Valle caminaba con dificultad. Dijo haber necesitado atención médica por una fractura en el tobillo, pero “no fui atendida en tiempo y forma”.

La joven estaba siendo procesada por el delito de portación ilegal de armas, y la orden de libertad fue emitida por el juez Melvin Vargas García, después que de forma sorpresiva la Fiscalía presentara un escrito prescindiendo de la acusación contra la universitaria y dos de sus compañeras.

Según el Ministerio Público, han retirado la acusación contra ellas porque supuestamente “han colaborado con las instituciones a cargo de las investigaciones penales en Nicaragua", algo que Valle no confirmó ni negó.

Rebeca Montenegro, mamá de Elsa Valle, afirmó que su hija no salió bien de la cárcel. “El acta de entrega dice que me dan a mi hija en perfectas condiciones y eso no es cierto, ustedes están viendo que viene mal”, declaró.

Seguirá protestando

Tras 75 días de encierro, Elsa Valle anunció que seguirá en las calles protestando contra el Gobierno para lograr la liberación de todas sus compañeras y quienes han sido detenidos en el contexto de las protestas antigubernamentales.

“Le digo al pueblo de Nicaragua que siempre siga en pie, que no den su brazo a torcer nunca. Siempre voy a seguir en la lucha, jamás me voy a quedar callada. No me voy a rendir jamás hasta que Nicaragua sea liberada”, enfatizó.

Adelantó que seguirá protestando para lograr la liberación de su padre, Carlos Valle, quien fue apresado el 15 de septiembre cuando regresaba de la marcha “Todos somos patria”, en la que exigía la libertad de su hija.

Elsa Valle, Irma Centeno Rivera y Yuri Valerio, son las primeras tres personas que estando en un proceso penal, por participar en las protestas contra el Gobierno, son puestas en libertad.