Discurso del presidente Daniel Ortega este sábado

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega dirigió la tarde de este sábado un acto organizado por simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

Previo al acto en la avenida Bolívar, los simpatizantes del partido de gobierno realizaron una caminata que partió de la rotonda Jean Paul Genie y culminó en la rotonda Hugo Chávez.

El Nuevo Diario publica integro el discurso del presidente Ortega

29 de septiembre, aquí estamos todos, llegamos al último día de este septiembre victorioso con este pueblo victorioso y el lunes primero de octubre, otro octubre victorioso como cada mes a lo largo del año. Están fechas gloriosas que no olvidamos y que tenemos bien presentes rindiendo homenaje a esos héroes y mártires de esa lucha victoriosa, no solo con palabras sino con la acción y la acción hoy se ve con la lucha para defender la patria.

En estos días se celebró la 73 asamblea de Naciones Unidas en ciudad de Nueva York, una ciudad donde hay mucha riqueza pero también mucha pobreza, eso también sucede en los países ricos. Cuando Rubén Darío estuvo en Nueva York escribió que vio a unos pobres durmiendo bajo los puentes, buscando calor para el invierno. Ahora Nueva York hoy es una ciudad mucho más desarrollada que cuando Rubén pasó por ahí, pero al lado de ese desarrollo está la gente muriendo de frío y de dolor. Es increíble que en ciudades tan ricas existan ciudadanos que parecen de la miseria, que cuando llega el invierno mueren de frío.

Se ha realizado esa asamblea donde han participado jefes de Estados. El presidente de Estados Unidos inauguró la asamblea y otros jefes de Estados dieron sus discurso, ahí se escuchó la voz de nuestros pueblos, cuando habló nuestro hermano Nicolás Maduro defendiendo la dignidad de nuestros pueblos, igual cuando habló el presidente de nuestra hermana república de Cuba y también se escuchó la voz de Evo Morales, la voz de los pueblos.

La organización se llama Naciones Unidas pero están muy lejos de ser unas Naciones Unidas, porque hay división del planeta, por un lado la riqueza y por otro lado la pobreza y la miseria, esa es la verdad.

Y como no hay justicia porque la justicia no se distribuye de manera equitativa, entonces viene la injusticia y la riqueza lleva a las políticas de expansionismo y dominación eso ha sido la práctica de todos los imperios, siempre buscando dominar los pueblos para tener fuerza militar y económica para enfrentarse a otro imperio.

Desgraciadamente esa práctica no ha desaparecido. A pesar de que se formaron las Naciones Unidas en las segunda guerra mundial, para que se pudieran evitar las guerras y las intervenciones, no han sido posible, desgraciadamente se siguen viviendo guerras, no hay respeto de las mismas normas que tiene Naciones Unidas, entonces sigue esa práctica, la ley del más fuer y eso trae más dolor y más sufrimiento.

Cuando debería estarse dando un esfuerzo mayor, para que desaparezca las armas atómicas, es cuando más se ha seguido invirtiendo. Ya sabemos los destrozos que provocan, como barren con lugares enteros, porque ya han probado las bombas atómicas.

Se habla en Naciones Unidas de la paz, creo que no hay discurso de Naciones Unidas que no se refiera a la paz, pero desgraciadamente es poco lo que hacen los que tienen gran poder económico para promover la paz, para promover acciones que combatan la pobreza y la miseria, para promover acciones que permitan salvar la naturaleza, salvar los bosques, salvar los ríos, los lagos los mares, muy poco lo que hacen, mucho lo que se ha comprometido. Hay acuerdos pero que no se cumplen, entonces el planeta, el mundo, sigue creciendo en población, pero también sigue creciendo en destrucción. Una población que crece sin tener las condiciones básicas para vivir en dignidad.

Dos guerras mundiales que ha habido en nuestro planeta ¿Quienes las han provocado?, ¿No las han provocado los pueblos de áfrica?, sino los países más desarrollados y más ricos de la época. Las luchas entre las naciones europeas por el dominio del planeta, había una guerra permanente entre los imperios y luego la segunda Guerra Mundial también se inició en Europa y la inició ese terrorista Hitler (Adolf Hitler), él fue el que inició esa guerra poniendo en práctica antes de llegar a ser jefe de estado alemán, cuando desarrollaba el partido Nazi lo empezó a desarrollar con prácticas terroristas y como dicen son coincidencias.

Lo primero que hizo cuando tenía fuerzas fue lanzarse a un golpe de Estado contra el Gobierno de Alemania, fíjense que coincidencia, un golpe de Estado contra todas las fuerzas de izquierda respaldado por la derecha y todas las fuerzas capitales, fracasó en el golpe y lo metieron preso junto con un motón de gento, luego continuó y se lanzó a la aventura de conquistar el mundo y exterminar al pueblo de Israel.

Eso no es coincidencia, esas marcas que en las casa, esas acciones que ellos mismos publican cuando secuestran a nuestro hermanos eso no es coincidencia, esas prácticas nazista se han vivido en nuestro país, ese monstruo lo engendró Europa.

Cuantos muertos, cuanta destrucción y al final de la guerra, Nació Naciones Unidas, con una buen intención para que no se volvieran a repetir guerras, pero no se han cumplido y se siguen irrespetando las leyes mismas que han asumido los Estados de Naciones Unidas, quienes son las victimas entonces, los pueblos son las víctimas.

Mientras estos países defienden estos principios, siguen las muertes, las amenazas como los que han lanzado en contra de nuestra hermana república de Venezuela, están las amenazas que no se descarta la intervención militar, hay quienes la rechazan pero hay otros que insisten.

Estos países siempre van a votar en contra de que se levante el bloque en contra de Cuba, pero Cuba no da un paso atrás, Cuba sigue luchando, como lucha y como seguirá luchado el pueblo nicaragüense.

Ni un paso atrás, ni un paso atrás, luego el Congreso de los Estados Unidos, ya sabemos la famosa iniciativa de la Nica Act que la aprobó el congreso luego pasó al Senado, es decir siguen en su proceso de una política injerencista de las leyes internacionales y yo les digo a los congresistas que estaban votando a favor de esa ley, que lo que viene es a hacerle daño a la economía del país, porque quieren con esta ley afectar a Nicaragua, porque creen que el pueblo nicaragüense va acorrer a ponerse de rodillas, porque no saben que este es un pueblo que no se vende ni se rinda, deberían de reflexionar un poco, los congresistas cuando van a entender que cuantas veces han puesto en prácticas estas sanciones contra los pueblos del mundo, pero eso no han impedido que los pueblos hayan logrado independizar y seguir su camino en medio de invasiones como las que ha sufrido Nicaragua.

Deben de entender que ese no es el camino, que con acciones de ese tipo, jamás se van a ganar el respeto y el carriño de Nicaragua y que tampoco se van a ganar el respeto de la comunidad internacional, y que al final de cuenta no van a paralizar al pueblo nicaragüense en sus capacidades productivas, porque el pueblo nicaragüense es pueblo trabajador, tenemos tierras fértiles para hacer producir la riqueza en nuestro país.

Ojala entendieran los países, porque no solamente es Estado Unidos, hay otros países que los practican y se les olvida las grandes derrotas que han tenido cuando tenían como esclavos a los pueblos de África, ellos creían que los iban a dominar todo el tiempo porque eran pueblos pobres.

Nosotros tenesmos un compromiso con la paz y el compromiso por la paz pasa por la reconciliación y tenemos que seguir practicando la reconciliación, que es el diálogo más efectivo, que no se vuelvan a repetir episodios de terror, tenemos que asegurar la paz y la paz la logramos conversando en el barrio en la comunidad, gracias a Dios este es un pueblo con una gran fortaleza moral, con una gran dignidad que nos da la fortaleza para seguir demandando la paz, por la justicia, de estas caminatas no ha salido ni una piedra contra nadie, pueden pasar a la orilla de algo que pertenece a un golpista y jamás saldrá una pedrada y jamás saldrá una bala, estas son marchas pacíficas, y el que tiene la fortaleza para hacer estas marchas pacíficas es porque está bendecido por Dios y es porque tiene fortaleza, para seguir librando la batalla de esta forma.

De aquí no salen ni saldrán agresiones, la fortaleza es esa, adultos jóvenes, niños, todos caminado juntos, bajo el sol, bajo la lluvia en largos recorridos. Por eso hermanos nicaragüense debemos sentirnos orgullosos de que hay una mayoría de nicaragüense que están por la paz, lucha por la paz hasta las últimas consecuencias.