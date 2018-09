En misterio, tres personas detenidas cerca de la UAM

Los tres jóvenes que fueron arrestados por la policía y civiles encapuchados el viernes en la tarde, en el sector de Camino de Oriente, aún no han sido identificados. En las redes sociales se dio a conocer este caso y la información que circula es que los detenidos salieron de la Universidad Americana (UAM).

Ernesto Medina, rector de esta universidad, aseguró que no han podido confirmar si los jóvenes son estudiantes de la UAM. “Los decanos de las facultades no reportan ningún estudiante detenido. Revisamos las fotos y no los logramos identificar como estudiantes”, afirmó Medina.

Indicó que los guardas de seguridad están revisando las cámaras para verificar si el vehículo en el que fueron capturados los jóvenes salió de la UAM. “Estamos checando el carro, ya que nosotros regulamos el acceso al campus y queremos determinar si la placa de este carro está reportado”, declaró Medina.

Medina pide ayida al Meseni

La placa del vehículo es M108 737. Medina reveló que se han puesto en contacto con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) para que ayuden a obtener información de estos jóvenes.

“Hemos pedido a los organismos de los derechos humanos que nos ayuden a averiguar con la policía si los jóvenes son estudiantes de nuestra universidad. Padres de familias nos han llamado manifestando preocupación por lo que sucedió cerca de nuestra universidad”, expresó el rector de la UAM.

Medina aseguró que es la primera vez que sucede algo como esto, apenas a 400 metros de la entrada a la universidad. A raíz del ambiente de represión en el país, el caso de estos tres jóvenes está siendo asociado a múltiples detenciones ilegales por parte de la policía y parapolicías. Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado por este suceso.

Cientos de personas han sido detenidas desde el 18 abril por protestar contra el Gobierno, la mayoría jóvenes que son acusados de terrorismo.