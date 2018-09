La anciana conocida como “doña Coco”, de 77 años, fue detenida esta mañana por la Policía Nacional

La anciana Miriam del Socorro Matus, de 77 años, ha sido detenida esta mañana por agentes policiales. Ella es conocida por vender bolsas de agua helada en las marchas de protesta contra el gobierno de Nicaragua.

Centenares de simpatizantes del partido de gobierno y policías antimotines se habían concentrado desde muy temprano esta mañana en la bahía de bueses del mercado Iván Montenegro y otros grupos se tomaron la pista que conduce a la comarca Sábana Grande, resguardados por agentes policiales.

Imágenes del canal 10 de televisión muestran el momento del arresto de la anciana de 77 años, llamada Miriam del Socorro Matus.

Siga el minuto a minuto de este despligue policial en Managua

12:05 m La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, exigió la liberación de doña Coquito y dijo que estaban trabajando en pro de su liberación y la de los demás detenidos.

"Exigimos la Libertad de Doña Coquito. Denunciamos su secuestro arbitrario. Sus gestos de solidaridad en esta insurrección cívica nos han llenado de moral y dignidad para seguir luchando. Tendrán que secuestrar a toda Nicaragua para que esta lucha se detenga", escribió la Alianza en su cuenta de Twitter.

12:02 El maratonista Alex Vanegas, de 62 años, repudió la captura policial en contra de doña Miriam del Socorro Matus, de 77 años,

"Es una barbaridad lo que le hicieron a doña Coquito. Esto no puede seguir así. Ya mo respetan ni a las personas de la tercera edad. A mi ni siquiera me permitieron correr sobre la rotonda de Cristo Rey y me dijeron que me iban a romper la cara en el pavimento", dijo Vanegas.

11:48 am Se desconoce a donde fueron trasladadas la anciana y la mujer vestida con traje de folclor azul y blanco y otros hombres que fueron detenidos en le sector de la parada de buses del mercado Iván Montenegro.

11:33 am También se reporta fuerte presencia policial en la rotonda Centramérica, rotonda Jean Paul Genie y frente a Camino de Oriente.

11:20 am En las imágenes de canal 10 se observa el momento en que un oficial toma por el cuello a la anciana Miriam del Socorro Matus, de 77 años, y la sube cargada a la tina de una partrulla policial. En ese momento una mujer vestida con traje de folclor azul y blanco trata de bajarla de la camioneta, pero a la mujer también fue detenida por la fuerza.

11:18 am "Es una anciana, suéltenla, déjenla tranquila", gritaron algunos ciudadanos que preseenciaron la detención de doña Coco.

11:15 am Imágenes televisivas del Canal 10 muestran el momento en que con violencia es arrestada la anciana Miriam del Socorro Matus de 77 años y una mujer vestida con traje de folclor azul y blanco.

11:10 am Se reportan detenciones de ciudadanos que pretendían concentrarse en el mercado Iván Montenegro para realizar marcha de protesta contra el gobierno, entre las detenidas según transmisón televisiva, está Doña Coco, la anciana que se ha hecho popular en las marchas por regalar bolsas de agua a los manifestantes.

11:08 am Las caravanas de vehículos policiales con personas partidarias del gobierno están a la entrada de Villa Rafaela Herrera, sobre la calle de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la rotonda La Virgen, rotonda Rubenia, la entrada a Jardines de Veracruz y semáforos del complejo de salud Conchita Palacios.

11:05 am Grupos de simpatizantes del partido de gobierno se movilizan en buses y camionetas hacia la rotonda Centroamérica.

11:03 am Los pobladores que visitan el mercado Iván Montenegro observan con cautela la preseencia de agentes de la Direccion de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

10:55 am Frente al supermercado La Colonia, camino a Sábana Grande hay presencia de patrullas policiales y simpatizantes con banderas del partido de gobierno.

Se reporta en medios radiales que varias personas que se movilizaban con la bandera azul y blanco fueron detenidas, aunque esto no está confirmado.

También en otras emisoras de oposición al Gobierno han señalado que una marcha de ciudadanos autoconvocados saldrá de la rotonda Centroamérica, pero esto tampoco ha sido confirmado por nadie.