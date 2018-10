Elsa Valle dice que abortó por maltratos en la cárcel

Elsa Valle Montenegro, la universitaria que fue liberada de la cárcel de mujeres La Esperanza, donde guardaba prisión acusada de varios delitos por participar en las protestas estudiantiles, reveló que sufrió un aborto y aseguró que fue por los maltratos que sufrió mientras estuvo recluida.

La joven, de 19 años, afirmó ayer a El Nuevo Diario que fue a visitar a su ginecólogo, quien la sometió a un ultrasonido, por medio del cual descubrió que presentaba una severa infección vaginal debido a un aborto. El producto que perdió tenía tres meses de gestación.

Elsa Valle denuncia maltrato en la cárcel

“La verdad que mi ginecólogo me asustó cuando me dijo que tenía que estar preparada para todo. Aún tenía la esperanza de que estaba embarazada, pero el médico me explicó los resultados del ultrasonido”, dijo la muchacha.

Valle atribuye la pérdida de su criatura a los maltratos que recibió desde su captura, cuando agentes policiales la lanzaron a la tina de la patrulla y enviada a las celdas de El Chipote, donde según las denuncias de su familia y de ella misma, fue sometida a maltrato físico y psicológico.

Tras un proceso judicial al que fue sometida, fue trasladada a la cárcel de mujeres La Esperanza, donde según su relato, continuaron los maltratos de todo tipo.

“Ellos mismos nos pusieron las armas”

Entre otras cosas dijo que era obligada a realizar sentadillas estando desnuda, no tenían condiciones higiénicas en la celda y el baño, y había mucha contaminación.

Además, denunció que no les daban atención médica adecuada ni medicamentos cuando los necesitaban.

“Ese maltrato no crea que terminó una vez que me remitieron a la cárcel La Esperanza ahí continuó. En agosto tuve una hemorragia, se me vinieron como cuatro coágulos de sangre, pensé que era mi período pero no, era el aborto, porque me dio temperatura y empecé a temblar”, recordó Valle.

Pudo evitarse

Refirió que todo pudo evitarse si desde un comienzo hubiese recibido atención médica, además que al día siguiente que recuperó su libertad, tuvo que ir al ortopedista porque salió un problema en su pie izquierdo y le colocaron una férula y una botita, que deberá andar por lo menos un mes.

Elsa Valle sale de cárcel en Tipitapa y dice que no callará

El ginecólogo la envió a reposar, sin embargo, ahora lucha por la libertad de su padre, Carlos Valle, quien recibió visitas ayer y doña Rebeca Montenegro (su madre) le contó que está alegre desde el primer día que supo de su libertad, pero que está delgado, debido al estrés que vive en la cárcel Modelo.

Valle aseguró que denunciará este caso ante los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, para que sepan el tipo de régimen que se quiere imponer en Nicaragua.

La estudiante universitaria comentó que ha iniciado una serie de visitas a personas que la apoyaron en su momento.

“En la vida una debe ser agradecida y no estoy con ningún partido político”, aclaró.