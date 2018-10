Juramentan Consejos Electorales para el Caribe

El Consejo Supremo Electoral (CSE) juramentó este martes a los miembros de los Consejos Electorales Regionales (CER) del Caribe de Nicaragua, de cara a las elecciones regionales programas para el 3 de marzo del próximo año.

Los CER quedaron integrados principalmente por miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que tiene la presidencia del CER en el Caribe Sur y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que preside el CER en el Caribe Norte.

El Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Movimiento Nuevos Hijos de la Madre Tierra (Myatamaran, por sus siglas en miskito) también ocupan cargos en los CER. Ambas organizaciones participarán por primera vez en unas elecciones regionales.

Una de las primeras acciones de los CER es convocar a los partidos políticos a presentar ternas para conformar a los Consejos Electorales Municipales (CEM), período que se vence el próximo 11 de octubre.

No presentan ternas

Yatama, el Partido Conservador (PC) y Ciudadanos por la Libertad (CXL) no presentaron ternas para integrar a los CER y no planean hacerlo para los CEM.

“El partido Conservador no presentará ternas para los CEM. Si no hay reformas a la Ley Electoral y cambios en el CSE, el partido no va a poder participar en estas elecciones. Esta situación se va a definir un poco antes del 20 de noviembre, de acuerdo con el calendario electoral. Ese día es el último para inscribir a los candidatos para los comicios regionales”, dijo Alfredo César, presidente del PC.

Mientras, Brooklyn Rivera, representante legal de Yatama, sostuvo que tampoco presentarán ternas para los CEM.

“Creemos que las elecciones no se deben llevar a cabo, según lo programado, demandamos la postergación para otro momento. Hay una crisis sociopolítica por resolver y se requieren reformas en el CSE”, indicó Rivera.

En las últimas elecciones regionales, dijo Rivera, tanto “los CER y los CEM han resultado insignificantes, porque las decisiones se toman en Managua. Los CER y los CEM son pantallas, ni siquiera se reúnen en las regiones”.

En el Caribe Sur son 9 municipios, mientras que en el norte son 8.