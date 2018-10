Mitrab falla contra médico despedido

“No ha lugar”, esa fue la respuesta que el Ministerio del Trabajo brindó al médico especialista José Luis Borge Rayo, ante la demanda de reintegro laboral que este interpuso en esa institución tras ser despedido del hospital Lenín Fonseca.

El doctor Borge, quien se desempeñó como urólogo en dicho hospital hasta su despido, señaló que la resolución aceptó que el despido no cumplió con los procedimientos de la Ley de Carrera Sanitaria, la Ley General de Salud ni del convenio colectivo Minsa-Trabajadores de la Salud; sin embargo, consideran que por atender la seguridad y la vida del paciente, ostenta un cargo de confianza.

La carta de despido es por presunta negligencia médica, pero el doctor señaló que es parte de las represalias que han tomado en contra de los 293 médicos y personal de salud despedidos en los últimos cuatro meses por haber atendido a personas heridas que estuvieron en las protestas o por mantener una posición de crítica contra el Gobierno.

Pese a que la jueza quinto del Ministerio del Trabajo, del distrito local de la circunscripción de Managua, reconoce que no hay causal que justifique el despido porque no están cumpliendo los requisitos del ley, “encontró una forma de mantener el despido y ratificó el no reintegro laboral basado en los puestos de cargo de confianza, por estar vinculados al bien principal del paciente, como lo es la vida, catalogándonos hasta como representantes de la institución cuando antes nunca se nos había considerado como tal”, comentó el especialista.

José López, procurador laboral de la CPDH, destacó que el judicial pone como jurisprudencia un caso del 23 de marzo del 2012, cuando un médico especialista de un centro privado, aceptó que por su labor tenía un cargo de confianza.

“Pero el tribunal describe que hay dos tipos de cargos de confianza, y hay una disparidad en los conceptos y las interpretaciones”, indicó.

El médico anunció que recurrirá de Amparo ante la Sala Constitucional, de lo cual también hay jurisprudencia. "Esta no es más que una argucia legal que aplican para mantener en despido y no nos sorprendería que lo hagan de igual manera con las otras demandas de reintegro", dijo López.