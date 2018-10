El abogado y ex miembro de la Policía Nacional, Xander Montiel, de 35 años, fue detenido en horas del mediodía de este jueves en la ciudad de Rivas sin que le explicaran los motivos. Montiel ha participado en marchas antigubernamentales.

Montiel había señalado que era víctima de asedio de parte de parapolicías y que pretendían capturarlo.

Su esposa, Lesbia Rosales Novoa, confirmó a El Nuevo Diario que Montiel fue capturado en horas del mediodía, cuando caminaba tranquilamente por la esquina de la carnicería San Pablo, localizada en el costado suroeste del mercado de Rivas.

“Él andaba realizando unas diligencias personales por ese sector, cuando de pronto se le arrimó una camioneta gris, de la cual bajaron dos policías y con prepotencia lo agarraron y se lo llevaron sin decir el porqué”, reveló Rosales.

Al conocer que habían detenido a su esposo, Rosales se trasladó de inmediato a la unidad policial de Rivas, para preguntar la causa de la captura, pero, según ella, hasta la hora de nuestro cierre no le daban repuesta.

“Pregunté al jefe de Auxilio Judicial de Rivas por qué lo habían detenido y dónde lo tenían, y me respondió que desconocía de ese caso, que posiblemente lo investigaba otra área de la Policía, pero que no podía decir nada”, expresó.

Tras escuchar estas palabras, Rosales dijo que ella le respondió que su marido no era ningún delincuente y que necesitaba saber por qué lo tenían detenido, por que andar en las manifestaciones pacíficas de Rivas no es ningún delito.

“Cuando le dije esto, el oficial me contestó que él (Montiel), sabía lo que andaba haciendo, pero no me dijo nada más. Conocí que lo tienen detenido en la celda nueve de la Policía de Rivas”, relató.

Aseguró que ellos viven en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de Rivas y que a su casa les han llegado a lanzar cargas cerradas, aceite negro y hasta llegaron a robarse una bandera de Nicaragua.