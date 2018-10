Expolicía y abogado de Rivas está preso en El Chipote, según su esposa

Lesbia Rosales Novoa, esposa del expolicía capturado el pasado jueves por oficiales de la Policía Nacional en el sector sur del mercado de la ciudad de Rivas, reveló esta mañana que finalmente descubrió que su marido fue trasladado a una celda de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.

"Yo tuve que venir a Managua y en el portón de El Chipote me confirmaron que mi esposo está detenido allí, pero me dijeron que no lo puedo ver porque está en proceso de investigación y que si lo acusan lo podré ver en las audiencias, en un juzgado", expresó Rosales Novoa.

El expolicía Alexander Pérez, que actualmente se desempeña como abogado, y que en la ciudad de Rivas es más conocido como Xander Montiel, de 35 años, es miembro del movimiento de ciudadanos autoconvocados de esta ciudad y en horas del mediodía del pasado jueves fue detenido en la esquina del costado sur oeste del mercado de Rivas, cuando caminaba frente a la carnicería San Pablo.

Tras el arresto, Pérez fue trasladado inmediatamente a la unidad policial de Rivas, por dos oficiales que se movilizaban en una camioneta color gris, sin placas. La mañana del viernes su esposa dice que en la estación policial rivense le dijeron que su pareja ya no estaba allí, y que desconocían a qué sitio había sido trasladado.

Ante la negativa de brindarle información sobre el paradero de su esposo, Rosales Novoa dice que supuso que Alexander Pérez había sido trasladado a Managua.

“Y si no se presenta ninguna acusación en su contra, después que se venzan las 48 horas de su detención, voy a presentar un recurso de exhibición personal para exigir su libertad” explicó Rosales Novoa.

La cónyuge del abogado detenido recordó que la Policía Nacional, en base a la ley penal, tiene 48 horas para presentar acusación contra su marido ante las autoridades competentes, plazo que ya se venció al medio día de hoy sábado.

La esposa del ex policía, aseguró que el próximo lunes acudirá a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a denunciar la detención ilegal de su marido, "pues él no ha cometido ningún delito, pues marchar pacíficamente para pedir justicia, igualdad y libertad en el país no es ningún ilícito", consideré la esposa del abogado y expolicía detenido.