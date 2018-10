Captura de ciudadanos en Ometepe provoca enfrentamientos con la Policía Nacional

La realización de una caravana de bicicletas organizada por el Movimiento 19 de abril y ciudadanos Autoconvocados de la isla de Ometepe en Rivas, provocó un fuerte despliegue policial y la posterior detención de cuatro manifestantes, así como un enfrentamiento entre policías y pobladores que exigían la inmediata liberación de los arrestados.

Los hechos se han registrado entre la tarde del sábado y la mañana de este domingo, tanto en los municipios de Moyogalpa como Altagracia, de la isla de Ometepe, departamento de Rivas.

El Nuevo Diario trató de obtener la versión de la Policía de Rivas, pero allí respondieron que el jefe policial autorizado a informar no se encontraba en la estación y tampoco respondieron a nuestras llamadas telefónicas.

En el enfrentamiento, ocurrido a las 6:10 am de este domingo, tres policías resultaron con lesiones, pero hasta el momento se desconoce la versión oficial de las autoridades polciales.

Los hechos ocurrieron en el puerto de Moyogalpa, cuando un grupo de pobladores llegó a demandar la inmediata liberación de cuatro detenidos, pero estos ya habían sido trasladados en una embarcación hacia la ciudad de Rivas.

Según versión de los Autoconvocados y del Movimiento 19 de abril, los ánimos iniciaron a caldearse en la Isla de Ometepe desde la tarde del sábado, cuando la Policía Nacional del municipio de Altagracia trató de impedirles una caravana de bicicletas.

"Esto se había organizado como una manera de protestar pacíficamente en contra del gobierno de Nicaragua y a la vez demandar la liberación de los presos políticos", indicó un manifestante que se negó a revelar su nombre por temor a represalias de la Policía.

La caravana de bicicletas, seguida de motos y vehículos, inició a las 2: 00 pm en la comunidad de Urbaite y finalizó en el casco urbano de Altagracia con un plantón de una hora, según relato de los isleños.

“Era una actividad pacifica en la que no se interrumpió el tráfico vehicular, solo exigíamos la libertad de presos políticos pero la policía en todo el trayecto nos asedió, y dos kilómetros antes de ingresar al casco urbano de Altagracia trataron de impedir que avanzáramos, pero como aquí en la Isla los policías son pocos, no pudieron”, indicó otro habitante de la isla que no quiso dar su nombre.

Otro poblador detalló que fue a partir de ese instante que los efectivos policiales de la Isla de Ometepe, iniciaron a pedir refuerzos a Rivas y que antes de las 6:00 pm ingresó el primer contingente de antimotines por el sector norte de la isla.

“Ya al caer la noche los antimotines empezaron a salir a las calles a merodear casas de manifestantes y en la madrugada llegó otro grupo de policías y capturaron en sus casas de habitación a los ciudadanos José María González, Miguel Angel Rosales Cruz, Luis Miguel Díaz y Evert Barrios”, dijo uno de los líderes, quien no quiso revelar su nombre.

Según manifestantes, los policías se han dispersado por diversos sectores de la isla de Ometepe, en busca de los líderes de los grupos de ciudadanos Autoconvocados, del Movimiento Campesino y del Movimiento 19 de abril, pero desconocen con exactitud el número total de detenidos.