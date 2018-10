Tortuga marina aparece muerta en las costas de La Boquita

Una tortura marina fue encontrada muerta por pobladores y comerciantes del centro turístico La Boquita, jurisdicción de la ciudad de Diriamba, Carazo.

La tortuga apareció muerta a la orilla de la costa la tarde de este domingo tras tres días de fuertes lluvias y alto oleaje en el sector, pero los ciudadanos que la encontraron aseguran que fue sacrificada para sacarle los huevos.

"Las tortugas siempre salen en este tiempo, las pobres vienen golpeadas por las fuertes corrientes, pero los hueveros (personas que sacan los huevos de las tortugas) están atentos a ellas. No es justo que las estén matando, a esta tortuga le sacaron los huevos, debajo de la aleta está la herida que le hicieron, me imagino que la pobrecita no podía poner los huevos y por eso la mataron, le sacaron los huevos y la dejaron tirada", expresó Marlon Mojica una de las personas que encontró al animal muerto.

El 5 de agosto se conoció el saqueo masivo de nidos de tortugas paslama en la reserva La Flor, en Rivas. La denuncia sobre la destrucción de más de 2,000 nidos encendió la alarma y los científicos y ambientalistas tomar medidas para proteger esta especie.

Los ambientalistas también advierten que el uso irracional de las tortugas puede perjudicar no solo el equilibrio de los ecosistemas marinos, sino también al ser humano.

Marlon Mojica, quien manifestó el repudio por el sacrificio de la tortuga hizo un llamado a los a los pobladores del sector a maltratar ni sacrificar a los animales.

"Si las tortugas no quieren poner entonces que no las maltraten, ellas regresarán a poner sus huevos, además esas tortugas nos matan el hambre en tiempos de crisis con sus huevos, deberían de ser inteligentes y dejar una docena de huevos enterrados en la arena y el resto pues que se los lleven, pero que no sean groseros porque las tortugas viven muchos años y son las que servirán en un futuro a nuestros hijos”, expresó Marlon Mojica.

Según los pobladores del sector, la tortuga encontrada pertenece a la raza Paslama (Lepidochelys olivacea).

Expertos aseguran que la situación de las tortugas marinas en Nicaragua es trágica y alarmante. Cuatro de las siete especies que existen en el mundo visitan el país y tres de ellas utilizan las costas para anidar, pero el consumo de sus huevos las tiene en peligro de desaparecer.

Los ambientalistas consideran que esta especie se va extinguiendo porque sus huevos están cada vez más en la mesa de los mercados municipales, comercializándolos para el consumo.

Una docena huevos de tortuga en el mercado se cotiza entre 100 y 120 córdobas, sin embargo los famosos “hueveros” las ofrecen en 50 y 80 córdobas.