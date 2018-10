Diez días sin ver a sus hijos en El Chipote

Los hermanos Kitzell Pérez Valdivia y Kevia<n Pérez Valdivia, de 22 y 24 años respectivamente, llevan 10 días detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, denunció este lunes su mamá. No han recibido visitas, no están acusados de ningún delito y fueron detenidos sin orden de captura.

“Ellos fueron detenidos el 29 de setiembre en el barrio El Rosario, de Estelí, únicamente porque andaban en una marcha exigiendo la liberación de su papá, que fue detenido por la Policía hace dos meses”, denunció Delly Antonia Valdivia Blandón, mamá de los jóvenes.

El papá de los hermanos Pérez – Valdivia es el activista de derechos humanos Alexander Pérez Amador, quien está siendo procesado por terrorismo, tras participar en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua en Estelí. Según la mamá de los jóvenes, estos fueron agredidos físicamente al momento del arresto y teme que estén siendo maltratados.

“A ellos los agarraron como si fueran animales. Uno de ellos, Kevin, logró gritarme desde la patrulla que los llevaban a El Chipote, así me di cuenta que estaban ahí donde solo me reciben la comida, pero no me dejan verlos”, dijo la mujer.

Según Delly Antonia Valdivia Blandón, sus hijos fueron detenidos bajo el mando del comisionado mayor Alejandro Ruiz, quien la amenazó con enviarla a la cárcel si seguía pidiendo la liberación de sus hijos.

“Él me dijo que él mandaba y que me podía meter presa por terrorismo solo por andar preguntando por mis hijos. Kevin venía con la cara morada en la patrulla, me lo golpearon y no sé si están bien o mal”, denunció apesarada la madre.

Desde que fueron detenidos ha interpuesto tres recursos de exhibición personal. De tres jueces ejecutores que ha solicitado, uno se negó y las direcciones de los otros dos no existen, dijo.

Desde el 19 de septiembre, Delly Antonia Valdivia Blandón está en Managua. Las madres de otros detenidos la reciben en sus casas porque no tiene dónde quedarse. El trajín en la capital por la liberación de sus hijos le ha traído complicaciones de salud: presión alta, inflamación de amígdalas y estrés.

Reas reciben maltrato

Gloria López, abuela de Solange Centeno y Gloria Ordóñez, tía de crianza de Nelly Roque Ordóñez, dos jóvenes matagalpinas detenidas desde el 26 de junio y prisioneras en el centro de mujeres La Esperanza, denunciaron malos tratos de parte del personal penitenciario.

Ambas están siendo procesadas por crimen organizado, robo agravado, secuestro extorsivo, tenencia y uso de armas restringidas y portación o tenencia ilegal de armas, tras liderar protestas contra el Gobierno en Matagalpa.

“Hoy estamos aquí clamando por su liberación y la de todos los presos. En el caso de Solange, ha presentado cuadros de depresión, infecciones vaginales y problemas en sus riñones”, explicó Gloria López, abuela de la joven de 20 años.

En el caso de Nelly Roque Ordóñez, de 27 años, según su tía de crianza Gloria Ordóñez, estuvo dos días vomitando, tiene problemas de gastritis, hipotiroidismo y claustrofobia y solo las sacan a tomar aire media hora, una vez a la semana.

“Le dejé su medicamento en La Esperanza para que se lo entregaran, pero no se los han dado. Las tienen aisladas. Eso es un atentado contra la vida de Nelly y queremos que la liberen”, dijo. Nelly es ingeniera agrónoma y fotógrafa profesional y madre de una niña de 4 años.