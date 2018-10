Alcoholismo y drogadicción en jóvenes, el efecto poco conocido de la crisis en Nicaragua

Desde que estalló la crisis en Nicaragua son más los jóvenes con problemas de alcohol y consumo de drogas que buscan atención especializada, indicaron representantes de dos centros de rehabilitación en Managua.

Según David Stadthagen, director del CEA (Centro de Especialidades en Adicciones), antes del 18 de abril recibían a la semana una llamada pidiendo ayuda por casos de drogadicción, sin embargo luego de esa fecha los casos aumentaron aproximadamente a 5 llamadas por semana.

Lea: La drogadicción durante la adolescencia

“Después de los eventos de abril, las solicitudes de ayuda han aumentado de una manera exponencial, principalmente en jóvenes de 15 a 25 años, debido a que el agregado de presión que tenemos desde la explosión de toda esta crisis, es una capa de presión fuertísima, el país está convulsionado”, dijo Stadthagen.

El patrón se replicó de forma extrema en la casa hogar La Resurrección, otro centro de rehabilitación ubicado también en Managua, donde por la crisis se vieron bajo la obligación de rechazar diariamente entre 7 y 10 pacientes que solicitaban ayuda.

Según Nelson José López Acevedo, director de casa hogar La Resurrección, durante los 25 años que ha funcionado dicho centro el promedio de internos siempre ha sido de 30 personas, sin embargo desde abril el número incrementó a 45.

“Toda esta situación nos hizo aceptar internos hasta que ya no pudimos recibir más, y lamentablemente a diario rechazamos hasta a 10 personas que vienen pidiendo apoyo, ya no podemos recibir más, y me atrevo a decir que estas personas están siendo rechazadas de otros centros de atención”, explicó López.

El director del CEA consideró que los principales afectados por la crisis en Nicaragua son los jóvenes, debido a que la situación de inestabilidad académica que viven muchos de ellos ha propiciado que abusen del alcohol y otros tipos de drogas, hasta llevarlos al punto de caer en la adicción.

También: Jóvenes contra expendios de drogas

“Hoy en día los jóvenes y universitarios tienen una vida totalmente aturdida, las universidades tienen ciclos alterados, no se saben si comienzan o no las clases, no tienen universidad, el que tenía trabajo probablemente lo perdió, por esto y más, la cantidad de muchachos que van cayendo en abusos de drogas es increíble”, expresó López.

Stadthagen comentó que, según cifras de organismos internacionales que dan seguimientos a los problemas de adicción a nivel mundial, Nicaragua ocupa el tercer y segundo lugar en Latinoamérica en el consumo de alcohol entre edades de 15 a 25 años, en hombres y mujeres respectivamente.

“Usualmente había una gran diferencia, porque la mujer ha consumido bastante menos alcohol que el varón, por lo que en sociedades como la de nosotros a los varones se les permite, a las mujeres no, esa diferencia ha ido desapareciendo”, agregó el director del CEA.

De interés: El 80 % de jóvenes que usa drogas lo hace para atenuar problemas emocionales

¿Cómo saber si una persona está cayendo en la adicción?

Jaime Ariel Rodríguez, psicólogo del CEA, explicó que solamente una persona externa, o un especialista en drogodependencias, puede determinar en qué estado se encuentra el consumidor, no obstante un sujeto es considerado adicto si consume drogas compulsivamente, pierde el control del consumo, aunque sufra consecuencias negativas, y tiene recaídas después de largos períodos de abstinencia.

Rodríguez resalta que el sujeto adicto a las drogas no es consciente de la enfermedad, sino que es su entorno más cercano el que se da cuenta en primer lugar de su problema con las drogas.

¿Cómo pueden salir los jóvenes de la adicción?

Según la psicóloga Keyla Largaespada, salir de las drogas para los jóvenes no es fácil, debido a que tienen que pasar por varias etapas.

“Los jóvenes pasan por la etapa de la negación, donde no aceptan que tienen un problema, posteriormente inician a reconocer que sí experimentaron con drogas en alguna ocasión y conforme avanzan las terapias llega la etapa en donde reconocen que tienen necesidad de drogas y piden ayuda para dejar el problema”, dijo la psicóloga.

Por su parte, David Stadthagen explica que el tratamiento de la adicción no es algo que se complete en dos o tres meses, y considera que hay mucha ignorancia en la sociedad respecto al tema.

“Mucha gente cree que con un mes en un centro psiquiatra o una semana en el hospital para desintoxicarlo, se acabó el problema. La adicción es un síntoma de un problema más profundo, para un joven se dificulta bastante, especialmente porque el licor es algo que ya es parte de vida social”, finalizó Stadthagen.

Crisis golpea centros de rehabilitación

Ubicado de los semáforos de El Dorado, 25 varas al sur, se encuentra la casa hogar La Resurrección, este centro de rehabilitación alberga a 45 internos quienes elaboran y venden productos para la limpieza del hogar, con el objetivo de cubrir sus propios gastos de manutención.

Nelson José López Acevedo, director de este centro, dijo a El Nuevo Diario que a partir del 18 de abril cuando inició la crisis en Nicaragua, han sufrido una disminución considerable en sus ingresos económicos, a tal punto de verse obligados a reducir la cantidad de comida para cada uno de los pacientes.

Además: Marihuana y crack “consumen” a los adolescentes

“Por toda esta crisis que hay en el país tuvimos que racionar la comida y la cantidad de agua que consumen los muchachos, además del gasto que implica tener acá a un interno durante el tiempo que dura su rehabilitación”, dijo López, quien agregó que desde hace 5 meses los pacientes ya no reciben atención psicológica.

Según el dirigente de este centro, los internos aprenden a hacer ambientadores y productos de limpieza y salen a venderlos a las calles para poder costear sus gastos de alimentación, sin embargo, durante los últimos meses, las ventas han disminuido y el precio de la materia prima ha incrementado, por lo cual han visto cómo sus ingresos cayeron considerablemente.

“Los ingresos son mínimos y la demanda mucha, hemos tocado muchas puertas pidiendo apoyo, sin embargo, con toda esta situación (crisis), no quieren ayudar. La junta directiva continúa buscando opciones, si todo sigue igual es difícil que este centro pueda llegar hasta Diciembre”, expresó López Acevedo.