Manifestante reportado como desaparecido está en hospital de Managua

Máx Cruz Gutiérrez, el manifestante de la Isla Ometepe que estaba reportado como desaparecido, ha sido encontrado por sus familiares la mañana de este miércoles en el hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Según el Cenidh, Cruz Gutiérrez presenta varios impactos de bala en su pierna derecha y está siendo resguardado por dos oficiales de Policía Nacional.

A Cruz Gutiérrez lo detuvieron el lunes por la mañana en el municipio de Altagracia, en la isla de Ometepe. Según el Cenidh al momento de la detención resultó herido en su pierna derecha, y desde ese día no se sabía nada sobre su paradero.

De acuerdo a la valoración médica, Gutiérrez será intervenido en los próximos días.

Por otro lado el Cenidh informó que su esposa Marvis Salazar, a quien la Policía detuvo junto a Cruz Gutiérrez, se encuentra desaparecida.

Entre el domingo y lunes por la mañana al menos siete personas fueron apresadas en la isla de Ometepe por haber sido parte de una protesta antigubernamental.

El asesor legal del Cenidh, Gonzalo Carrión, denunció esta mañana que se registra un aumento de las detenciones en las últimas semanas en Nicaragua.

Según Carrión, “la Policía Nacional no realiza arrestos sino secuestros, porque las personas son detenidas por hombres de civil encapuchados, sin identificación, no llevan orden de captura, no tienen orden de allanamiento, y los procedimientos se hacen en la madrugada, fuera de horas legalmente establecidas".