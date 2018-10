Apresan a un menor por protestar

Agentes policiales del Distrito VI de Managua y encapuchados armados irrumpieron con violencia, a las 5:00 a.m. de este miércoles, en la casa del matrimonio integrado por Maritza Castellón y Juan Pablo García, exigiendo que le entregaran a su hijo menor de edad.

Castellón aseguró que tanto sus hijos menores y los vecinos les describieron a los que irrumpieron en su vivienda en el barrio Carlos Marx y señalaron a policías y encapuchados.

Juan Pablo García, padre del menor, admitió que su hijo participó en las protestas, pero tanto él como la mamá le advirtieron que se saliera de eso, porque se iba a meter en problemas.

“Les vamos a botar la puerta si no la abren”, fue la amenaza que gritaron los policías y parapolicías, dando patadas y golpes a las puertas, relató Maritza Castellón, madre del joven.

Afirmó que al abrir la puerta entraron intempestivamente, incluso uno de los hombres la empujó junto a su marido cuando les preguntó si tenía una orden de captura.

“Me empujó y dijo que ellos no necesitaban ninguna orden. Luego sentí una punta metálica como de pistola en mi pecho. Les dije que ambos somos no videntes y estábamos protegidos por Ley 763 de los derechos de las personas con discapacidad y la convención internacional, pero no me hicieron caso”, aseguró la madre al presentar su denuncia.

Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), comentó que a esta familia le violaron sus derechos, desde la captura a una hora no establecida, hasta el hecho de no presentar una orden de allanamiento y de captura.

Operativo exagerado

La mujer y su marido, usando su bastón blanco y en compañía de su hijo menor, llegaron al plantón que realizaban activistas del Cenidh en el complejo judicial de Managua, en busca de apoyo legal por el atropello del que su familia fue víctima.

El Cenidh fue a la Delegación VI de la Policía, donde les dijeron que el muchacho estaba en esas celdas y fue detenido por el supuesto robo de un celular, que había una denuncia en su contra de alguien del mismo barrio.

Flores, abogada del Cenidh, destacó que hubo un uso desproporcionado de la fuerza policial, además de considerar que no es aceptable este tipo de maltratos durante la acción policial contra los padres, porque ellos están ciegos.

La abogada del Cenidh consideró curioso el operativo para arrestar al adolescente, por la fuerte presencia de policías y encapuchados armados para arrestar a alguien que supuestamente solo robó un celular.

El Cenidh considera que esto solo sigue el patrón propio de las capturas de quienes han participado en las protestas cívicas.