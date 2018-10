Recapturan a sospechoso de la muerte de Madriz

No más de ocho horas libres estuvo Walter José López, quien tras ser presentado por la Policía como sospechoso en la muerte del joven protestante de Denis José Madriz, había sido liberado la mañana del miércoles, pero fue recapturado la tarde de ese mismo día.

La abuelita de López, Berta del Carmen Pilarte Martínez, de 87 años, denuncióayer la recaptura de su nieto y dijo que estaba alegre porque le habían entregado a su muchacho, pero lamentó que lo arrestaran de nuevo.

"Parece que lo estaban esperando, porque de repente salieron los policías y lo agarraron, lo golpearon y lo tiraron a la tina de una camioneta, según nos dijeron los vecinos", expresó Marta Lorena López Pilarte, tía del capturado.

Reiteró que cuando ocurrió el crimen de Madriz, el muchacho estaba borracho, su abuelita lo tenía bajo llave, tal como siempre hacía para que no saliera a la calle.

Indicó que fueron a pedir información la delegación del Distrito I de la Policía, donde lo tienen detenido, pero les respondieron que seguía bajo investigación.

Denuncian maltrato verbal

Tanto la abuelita como la tía denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que recibieron maltrato verbal en la estación policial.

López indicó que la abuelita está muy nerviosa, no come y no duerme, por lo que temen que se enferme, ya que el muchacho, a pesar de ser alcohólico, siempre la acompañaba y por eso ella lo cuidaba mucho.

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, indicó que durante la primera detención el3 de octubre, Walter López fue presentado con el uniforme azul que usan los reos de la galería de máxima seguridad y la Policía lo involucró en la muerte de Madriz, uno de los protestantes que había sido amenazado y que posteriormente apareció muerto con un disparo en el pecho.

“El muchacho tiene una coartada y lo ubican borracho y encerrado en su casa, a la hora del crimen”, apuntó.

Agregó que en el primer arresto lograron que lo liberaran porque interpusieron un recurso de exhibición personal por la detención de más de 48 horas y ahora están esperando las 48 horas respectivas para interponer otro recurso.