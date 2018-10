Discurso del presidente Daniel Ortega en acto de los sandinistas

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dirigió la tarde de este sábado un acto organizado por simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes celebran la canonización del beato salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero.

Previo al acto en la avenida Bolívar, los simpatizantes del partido de gobierno realizaron una caminata que partió de la rotonda Jean Paul Genie y culminó en la rotonda Hugo Chávez.

Siga el minuto a minuto del discurso de Ortega

05: 55 pm El presidente Ortega critica las marchas de la oposición

“Aquí estamos hermanos nicaragüenses comprometidos con esta lucha con la paz, aunque siempre estarán al otro lado los que odian la paz, los que no quieren la paz, los que viven arrodillados frente al yanqui mendigándole, para que les de más financiamiento para dañar al pueblo nicaragüense y buscando como organizar marchas, para bañar de sangre al pueblo nicaragüense, por eso estas caminatas que estamos haciendo, estas marchas son un ejemplo de compromiso por la paz, por la justicia por la libertad, y por esta razón decidimos dedicarle esta marcha a monseñor Romero”.

“¡Que vida el beato y santo de El Salvador Óscar Arnulfo Romero que vida el pueblo salvadoreño que viva Nicaragua bendita y siempre libre!”.

05.48 pm El presidente Ortega dice que en Nicaragua hay quienes no aceptan que en el país se haga una reforma agraria.

“Monseñor Romero decía que hay que combatir el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás, hay que volver a encontrar la profunda verdad evangélica que debemos servir a la mayoría y la mayoría quienes son: los pobres, los campesinos, los trabajadores. Les está hablando a los egoístas ahí a los duro de corazón, que ni corazón tienen, tienen una piedra en lugar de corazón, que no entienden, que no aceptan, que se le entreguen lotes a las familias para que puedan levantar sus viviendas. Quieren todas esas tierras para ellos, quieren acumular tierras para acumular más riquezas, no aceptan que hagamos reforma agraria como la que hicimos y la seguimos haciendo en nuestra nueva etapa en otras modalidades, entregándole a los campesinos sus parcelas de terreno y sus títulos de propiedad, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Decía monseñor Romero, espero que este llamado no endurezca más el Corazón de los oligarcas sino que los mueva a conversión”.

05:40 El presidente Ortega dice que las marchas de la oposición no son para pedir la paz

“Siguen llamando a realizar marchas no por la paz, sino por la sangre, son somocistas los mismos somocistas que asesinaron a monseñor Romero”.

05:36 El presidente Ortega toma la palabra y se refiere a la vida de beato salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero

“Queridos hermanos, queridas familias, queridos caminantes de la paz, hemos escuchado las palabras del embajador de la hermana república de El Salvador, hablado de monseñor Romero. Aquí estamos desde Nicaragua diciéndole que sus ideales los compartimos los nicaragüense y seguimos luchando por esos principios”.

“El 24 de marzo de 1980 lo asesinaron los derechistas, los asesinos fueron entrenados por los yanquis, armados por los yanquis para asesinar al pueblo salvadoreños y para asesinar a religiosos como monseñor Romero que preferían condenar a los intervencionistas a los que armaron a los asesinos”.

05:05 pm Los presentes en el acto entonan las notas sagradas del himno nacional de Nicaragua.

05:00 pm El presidente Ortega saluda a todos los presentes en el acto entre ellos está el boxeador nicaragüense Román el Chocolatito González.

4:57 pm Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo llegan a la rotonda Hugo Chávez, para unirse a la manifestación.

El discurso del presidente Daniel Ortega se da el mismo día que la Policía Nacional de Nicaragua declarara que no permitiría ningún tipo de manifestación sin previa autorización.