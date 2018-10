Liberan al maratonista Alex Vanegas, detenido este domingo en Managua

El veterano maratonista Alex Vanegas, quien todos los días sale a correr en protesta contra el gobierno De Nicaragua, fue liberado por la Policía Nacional la tarde de este lunes, después de permanecer un poco más de 24 horas detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.

En declaraciones a una periodista de un medio televisivo independiente, Vanegas relató que "las condiciones en El Chipote son infrahumanas, me mantuvieron descalzo, pero después parace que le di pesar a un policía y me devolvió mis zapatos, y aún en la celda yo no dejaba de correr".

Vanegas comentó además que el mal olor que se siente en esas celdas es intenso, "y lo que más se oye pedir a los presos que están allí en las celdas es que les den agua".

Un grupo de Policías arrestó a Alex Vanegas la mañana de ayer domingo cuando pretendía participar en una manifestación contra el gobierno, que fue frustrada antes de su inicio al sureste de Managua, dijo su hijo, Byron Vanegas a periodistas.

La Policía Nacional incluyó a Vanegas dentro de un grupo de 38 personas capturadas el domingo, bajo el nombre de José Alejandro Vega Potoy, lo que causó confusión entre familiares y admiradores. Vanegas, de 62 años, ya había sido capturado dos veces a inicios de septiembre pasado, pero fue liberado horas después, aunque no se libró de torturas psicológicas, según denunció en su momento.

El maratonista es conocido por correr con una camisa de colora zul y blanco, con las frases "Maratón por la justicia" y "Corro para correr a Ortega", impresas en el pecho y la espalda.

A pesar de que la Policía liberó a por lo menos 9 personas, de unas 40 capturadas el domingo, incluyendo a dos feministas arrestadas en el Aeropuerto Internacional de Managua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó las detenciones como "ilegales".

"Es una captura masiva irracional, ilegal, estamos preparando recursos de exhibición personal para las víctimas, porque o hay contenido que dé validez a estos arrestos", anunció el asesor legal del Cenidh, Gonzalo Carrión, en conferencia de prensa.

Antes de las capturas del domingo el Cenidh estimaba que el Gobierno mantenía en las cárceles de Nicaragua a 459 "presos políticos", denominados "terroristas" y "golpistas" por las autoridades, que reconocen más de 200. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizan al Gobierno de "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones humanitarias locales elevan el número de muertos hasta en 512. Pero el Gobierno de Nicaragua ha reconocido solo 199 muertos, y además el presidente Daniel Ortega ha declarado en entrevistas a medios internacionales que su gobierno es víctima de un intento de "golpe de Estado".