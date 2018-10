El a noche de este lunes solo quedaba un preso en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, por haber participado en una manifestación el domingo que la policía consideraba “ilegal”.

El lunes fueron liberados 29 manifestantes detenidos por la Policía Nacional la mañana del domingo, y entregados a sus familiares. Otras ocho personas habían quedado libres el mismo domingo.

En total, fueron apresados 38 manifestantes por haber convocado y participado en una “manifestación pública sin el debido permiso policial, alterando la paz y la normal convivencia” de los nicaragüenses, según la versión de la Policía Nacional.

La liberación de los protestantes se dio luego de una fuerte reacción de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional.

La persona que continuaba detenida es Orlando Rafael Miranda Ángel.

Los liberados

Entre los detenidos estaban Allan Cordero, Marcela Martínez, María Dolores Monge, Silvia Castillo Salaverry, María Alejandra Machado, María de los Ángeles Gutiérrez, Rolando Tapia, Maynor Quintero, Manuel Salvador Martínez, Juan Omar Escorcia, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona Quant, entre otros.

El Cenidh informó que la defensora de Derechos Humanos, Haydee Castillo, fue también liberada. A ella la detuvieron en el aeropuerto el domingo y la encarcelaron en El Chipote.

Los manifestantes liberados evitaron hablar con los periodistas al salir de la cárcel, donde grupos de simpatizantes sandinistas les asediaban.

María de los Ángeles Gutiérrez, quien está en tratamiento por cáncer de mama, indicó que no fue agredida ni amenazada por los agentes policiales mientras estuvo dentro de El Chipote.

El joven Maynor Quintero, de 18 años, tenía visibles marcas de violencia en su cuerpo. “Yo voy a denunciar a través de redes sociales”, dijo Quintero al salir.

El maratonista Alex Venegas dijo que hay otras personas detenidas que aparentemente no estaban en la lista oficial de la Policía y que permanecen aún en las celdas de El Chipote.

“A mí me agarran en la rotonda Jean Paul Genie, a las 9 de la mañana, y recibí varios golpes. Me tiraron al suelo y me pusieron la rodilla en la espalda, mientras me ponían las esposas, y luego, cuando me metieron en la cabina de la camioneta policial, me doblaron la nuca para que la gente que iba pasando no me viera”, relató Vanegas señalando que en el portón de El Chipote unos tipos lo amenazaron con plomo y pistolas hechizas.

Médicos denuncian

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) denunció que entre los manifestantes apresados el domingo estaban dos profesionales de la salud, la odontóloga Marcela Martínez y el doctor Francisco Ortega, quien es abogado.

Martínez fue liberada este lunes junto a su esposo, el costarricense Allan Cordero.

“LA UMN seguirá demandando justicia y democracia para nuestro gremio y por todos los nicaragüenses a los que se les viole sus derechos humanos, políticos y profesionales”, señaló la gremial en una nota de prensa.

Liberan a costarricense

El costarricense Allan Cordero, quien fue detenido por la policía el domingo, fue liberado en buenas condiciones de salud y sin cargos, informó la Cancillería de Costa Rica en un comunicado de prensa.

“Fueron unas horas muy angustiantes para él, para su familia y para nosotros en el consulado. El señor Cordero explica que fue sometido a interrogatorios, que no hubo maltratos físicos ni psicológicos”, declaró Óscar Camacho, cónsul general de Costa Rica en Nicaragua, según el comunicado.

La vicepresidenta costarricense, Epsy Campbell indicó que la puesta en libertad de Cordero fue “gracias a las gestiones consulares”, luego de haber solicitado a las autoridades nicaragüenses las condiciones del detenido en el contexto de las protestas.

“Una vez más, Costa Rica llama a cesar la represión y las detenciones arbitrarias contra manifestantes en Nicaragua”, expresó Campbell en su cuenta de Twitter, la tarde del domingo.