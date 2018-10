La defensora de derechos humanos, Haydee Castillo, denunció ayer la detención injustificada de la que fue objeto en horas del mediodía del pasado domingo en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y la experiencia que vivió durante las horas que permaneció detenida en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote.

​​Liberan a la mayoría de manifestantes del domingo

Castillo contó en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que ese día fue bajada del avión que había abordado, en el que se trasladaría hacia la ciudad de Washington, en donde participaría en un encuentro de derechos humanos.

“Crucé Migración sin ninguna dificultad, pero como 15 o 20 minutos después de estar en el área de abordaje, se aparecieron dos hombres que me dijeron que son eran de seguridad, pidieron que me identificara y me dijeron que debía acompañarlos”, dijo Castillo.

Castillo refirió que sin habérsele explicado si se trataba de una detención, fue llevada a una oficina en la terminal aérea, en donde permaneció bajo vigilancia por espacio de 30 minutos; posteriormente la condujeron a El Chipote.

Interrogatorios constantes

Una vez que estuvo en la DAJ, Castillo estuvo en un primer momento en las celdas preventivas, en ese espacio se encontró con otras personas que habían sido apresadas esa mañana, mientras intentaban realizar una marcha antigubernamental.

Posteriormente fue llevada por un pasillo angosto y oscuro hacia la celda de detención, en donde permanecería con otras diez mujeres, la noche del domingo y a lo largo del lunes.

Reacción internacional contra las detenciones

La celda, según dijo, era oscura y había un solo colchón totalmente destruido, era además susceptible a inundaciones por la lluvia. Había además sapos en su interior y en el piso hay hoyos que están tapados con botellas de plástico para evitar que ingresen zorros durante las noches.

A lo largo de las más de 24 horas que Castillo permaneció apresada, debió responder a varios interrogatorios, a los cuales calificó como “un lavado ideológico”.

La defensora de derechos humanos, quien dirige la ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias, afirmó que durante el tiempo que estuvo en ese lugar nunca le fue explicado el por qué había sido detenida.

Agregó que en los interrogatorios, los oficiales empleaban expresiones homofóbicas contra las feministas, contra algunos defensores de derechos humanos como Vilma Núñez y líderes universitarios como Lesther Alemán y Jeancarlo López.

Luis Almagro exige al Gobierno de Nicaragua liberar a manifestantes

Asimismo comentó que le solicitaban constantemente que facilitara las claves de su computadora y teléfono móvil, al negarse a proveerlas, fue amenazada con obligarla a realizar “otros ejercicios físicos”, por lo que le comenzaron a preguntar los tipos de padecimientos que tenía.

Retención migratoria e investigación

Castillo comentó que en uno de los últimos interrogatorios, que tuvo antes de ser liberada, se presentaron funcionarios del Ministerio Público y le explicaron que el organismo que ella dirige estaba siendo investigado bajo argumentos de la Ley de ONG (Ley 147) y la nueva Ley 977, popularmente conocida como “Ley Antiterrorismo”. Asimismo, una oficial de Migración le notificó que tiene retención migratoria.

“Sigo siendo criminalizada por el trabajo que ha hecho mi institución, que no es más que el empoderamiento de las mujeres, construcción de casas”, dijo Castillo.

La denunciante afirmó que entre los derechos humanos que le infringieron destaca el nunca haber recibido una copia de la acusación que le hacen, y que tampoco tiene una copia de la retención migratoria que de forma verbal le notificó una agente de Migración, ni de la investigación que se hace contra la organización que dirige.

Valoración de organismos defensores

Luego de escuchar el testimonio de Castillo, la directora ejecutiva del Cenidh, Marlin Sierra, sostuvo que el caso de la activista fue notificado inmediatamente a los organismos internacionales de derechos humanos, tan pronto se supo de su detención.

Por su parte, Denis Darce, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, mencionó que toda persona tiene el derecho a ser informado de la existencia de una investigación a través de una notificación de las autoridades correspondientes, y cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir de amparo, ante cualquier consideración de las instituciones del Estado.

(Colaboración de Rafael Lara).