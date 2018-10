Al cumplirse seis meses de la crisis sociopolítica, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) mantienen las expectativas de volver al diálogo nacional con el Gobierno, con los obispos como mediadores y testigos. La mesa de negociación está suspendida desde el pasado 25 de junio.

Carlos Tünnerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, cree que antes de concluir este año se “aterrizará en el diálogo”, por las presiones internas y externas que tiene el Gobierno.

​​Funides condena detenciones e insiste en diálogo

No obstante, Tünnerman dijo que la Alianza no retomará las conversaciones si no se incluyen garantes internacionales.

La Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Unión Europea (UE) han pedido al Gobierno retomar el diálogo.

“Los organismos internacionales, lo que han hecho es dar el respaldo y exhortar al Gobierno a que reanude el diálogo a la mayor brevedad, pero que nos digan a nosotros que ellos tengan alguna indicación de que esto se va a producir, pues no, no nos han hecho ninguna indicación”, manifestó Tünnerman.

“Eso sí”, aseveró, “no iríamos al diálogo si esta vez no se ponen garantes internacionales. Para nosotros, los garantes creíbles y de confianza son la OEA, UE (Unión Europea) y ONU”.

Obispos pendientes

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, ha dicho que también está suspendida la comunicación con el Gobierno sobre un posible reinicio del diálogo nacional.

“No podemos decir no vamos a dialogar o que se acabó el diálogo, porque sí tenemos que dialogar”, enfatizó Brenes, destacando que el Gobierno tampoco les ha dicho oficialmente que se terminó el diálogo, ni que ya no requieren tener a los obispos como mediadores y testigos.

Clero insiste en diálogo para resolver crisis

“Estamos pendientes, porque se nos solicitó por escrito que participáramos y no se nos ha dicho por escrito que ya no debemos estar (en el diálogo). En el momento que las partes se pongan de acuerdo, nosotros estaremos ahí”, añadió Brenes.

Las negociaciones con el Gobierno permitieron integrar una mesa electoral, una de justicia y la Comisión de Verificación y Seguridad, que están paralizadas desde junio.

Urge acuerdo político

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), indicó que el sector privado se mantendrá demandando un diálogo para lograr “un acuerdo político que responda a las demandas de la inmensa mayoría de los nicaragüenses”.

Diálogo, paz y reconciliación, en la base

“Estamos convencidos de que el diálogo es la herramienta que nos permitirá alcanzar como país, a través de la negociación y no de mayor confrontación, un acuerdo político que incluya justicia, democracia, seguridad y progreso en un ambiente de paz y que permita adelantar las elecciones de una manera ordenada, transparente, con observación electoral y con un Consejo Supremo Electoral renovado”, explicó Aguerri.

Añadió que “el diálogo seguirá teniendo sentido mientras no se logre el acuerdo político que incluya, además, los temas relacionados con las recomendaciones de la CIDH y OACNUDH sobre las graves violaciones y abusos a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales, y en particular la liberación de los prisioneros, el cese de la represión en sus diversas formas y el desarme y disolución inmediata de todos los grupos parapoliciales y otros civiles armados”.

Diálogo, la única vía

“Como Alianza, no hemos tenido comunicación con el Gobierno. Todas las acciones que hacemos como Alianza están determinadas a tratar de hacer incidencia para retomar el diálogo”, declaró Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y miembro de la Alianza Cívica.

“Los problemas sociopolíticos que está enfrentando el país se tendrán que resolver por la vía del diálogo, ya sea en un futuro cercano o en uno no tan cercano, pero estamos trabajando para que sea lo más cercano posible para reducir los costos que ya está sufriendo la población”, destacó.

El SICA

El secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo, expresó en septiembre que trabajarían para lograr que en Nicaragua se reinstalara el diálogo.

Cosep: urge diálogo, con garantes internacionales

“Si el SICA se quiere sumar, magnífico, pero nosotros no aceptaríamos que el garante del diálogo sea únicamente el SICA”, advirtió Tünnerman.

El diálogo nacional inició el pasado 16 de mayo por convocatoria del Gobierno. Los obispos aceptaron ser mediadores y testigos e invitaron a diferentes sectores de la sociedad a ser la contraparte del Gobierno, de manera que se formó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para representar a diferentes sectores de los ciudadanos.