Al amanecer del 17 de julio, Álvaro Antonio Gómez, su esposa y sus dos hijos despertaron por el sonido de los disparos de armas de fuego. También oían voces, algo distante.

Ese día en el barrio Monimbó, en Masaya, civiles armados enmascarados y fuerzas policiales realizaron la operación limpieza para derribar los tranques colocados por los protestantes antigubernamentales, en las principales vías de la ciudad.

Como resultado del operativo, hubo cuatro fallecidos, entre ellos un agente policial y detuvieron a por lo menos 70 personas, según información de organismos defensores de derechos humanos.

Gómez y su familia se vieron forzados a dejar su vivienda y refugiarse en casas de amigos o parientes, para sortear la persecución que se desató en el barrio.

“Ese mismo día, familiares nos ayudaron a salir de la ciudad y estuvimos ocultos en las zonas de la periferia de Masaya”, recuerda Gómez.

El hombre, de 48 años, es el padre de Álvaro Alfredo Gómez, una de las primeras víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales. El joven, que laboraba como obrero en una zona franca y estudiaba Finanzas, recibió un disparo en el pecho el 20 de abril, en una barricada de Monimbó. Tenía 23 años.

Debido al asedio sufrido después de la muerte de su hijo y luego de la operación limpieza, la familia Gómez consideró que era mejor salir del país y optaron por separarse para facilitar la salida.

Álvaro y su esposa permanecieron juntos, mientras sus dos hijos eran recibidos por amigos para ayudarles a huir. Los padres empezaron a desplazarse desde la ciudad de Masaya hacia la zona fronteriza con Costa Rica, apoyados por amigos.

“Estuvimos así desde el 18 de julio hasta el 4 de agosto, cuando logramos salir. Esos días los pasábamos ocultándonos principalmente de alguna visita que llegara a la casa en la que permanecíamos”, relata Gómez desde el exilio.

Cuenta que lograron entrar a territorio costarricense por un punto ciego de la frontera, a eso de las 8 de la noche del 4 de agosto.

“Después de cruzar la guardarraya caminamos unos 500 metros hasta alcanzar un vehículo que nos movió a otro punto dentro de la montaña costarricense, donde dormimos esa noche”, contó Gómez.

Los hijos del matrimonio lograron salir del país de manera legal, sin ningún obstáculo de las autoridades nicaragüenses.

Gómez dice que tanto él como su familia iniciaron el trámite de refugio, días después de ingresar a territorio costarricense.

Amenazado

Ricardo Zambrana, expresentador del Canal 2 de televisión, también optó por exiliarse tras recibir amenazas.

Zambrana, quien accedió a contar su historia bajo la condición de no revelar el lugar donde permanece, afirma que luego de renunciar a la estación televisiva, el 23 de abril de este año, participó en protestas antigubernamentales y publicaba en redes sociales aspectos relacionados a ellas, motivo por el cual comenzó a recibir amenazas.

Afirma que muchos de quienes vertían improperios en su contra eran “antiguos amigos”, y como medida de seguridad optó por dejar de salir a la calle; sin embargo, las amenazas se volvieron más fuertes y comenzó a sopesar la posibilidad de abandonar el país.

“Pasé al menos tres meses prácticamente sin salir de casa. Llegó un punto en donde las amenazas comenzaron a subir de intensidad, así que busqué como salir del país antes de tener más complicaciones”, relata Zambrana.

Asegura que pudo irse de Nicaragua sin que las autoridades migratorias realizaran ningún tipo de restricción a su salida, pero sigue recibiendo amenazas a través de las redes sociales.

Miles huyeron

Igual que Gómez y Zambrana, en los seis meses de crisis política, miles de nicaragüenses se han ido del país para protegerse de cualquier represión por haber participado en actos de protestas.

Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que en un primer momento los movimientos de quienes huían se dieron a lo interno del país, como una manera de protección, pero después se generó un desplazamiento forzado al exterior.

Señaló que entre abril y agosto, según datos oficiales del departamento de Migración costarricense, entre 23,000 y 25,000 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica.

“La masa de migrantes que se están yendo hacia el extranjero en su mayoría son jóvenes universitarios, o sea, hablamos de una generación con un grado de escolaridad alto”, aseguró Sierra.

Agregó que muchos de estos exiliados nicas han tenido que salir del país por puntos ciegos, volviéndose más vulnerables ante amenazas como la trata de personas y la explotación sexual.

Reto para Gobierno tico

Alberto Cortés Ramos, investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, dice que probablemente la llegada de refugiados nicaragüenses a territorio costarricense en este lapso de tiempo está acercándose a las 30,000 personas, lo que supone un verdadero desafío para las instituciones gubernamentales de ese país.

“Es una situación compleja y crítica, debido a que ni el Estado ni las organizaciones sociales en Costa Rica estaban preparadas en términos logísticos, institucionales y presupuestarios para un aumento tan acelerado de la migración nicaragüense. Sin duda, el país deberá hacer un gran esfuerzo, que requerirá apoyo internacional para poder llevar a cabo una adecuada gestión de la población refugiada nicaragüense”, reflexiona Cortés Ramos.

Uriel Velásquez

Yorlin Mairena es un joven chontaleño que no quería irse de Nicaragua. Aquí lo tenía todo: familia, casa, trabajo, estudios y sueños. Haber estado en un tranque en Juigalpa durante dos meses y dos días protestando contra el Gobierno, lo convirtió en un perseguido. Tiene 22 años de edad y el temor a ser encarcelado y torturado lo llevó a Costa Rica.

Con lentes oscuros, un corte de cabello inusual al que siempre luce y apartándose de los tumultos, el joven salió con la visa del Consulado de Costa Rica en Managua una mañana de agosto. Tenía miedo de ser reconocido.

Es un chavalo flaco, de mirada triste, moreno, estudioso y apasionado por las ventas. Cursaba el tercer año de Marketing, en Juigalpa, trabajaba en un negocio familiar de venta de ropa que cerró por la persecución a su familia, que apoyó el tranque de la entrada a la ciudad.

“Me uní al tranque como estudiante porque considero que nuestra causa es justa, un Gobierno es para proteger y no para reprimir”, asegura Mairena.

El tranque fue desmontado a balazos por fuerzas policiales y parapoliciales el 14 de julio, pese a que ya había un acuerdo entre los manifestantes y la Policía, mediado por la Iglesia católica, para suspender la protesta de manera pacífica. Ese día comenzó la persecución.

“Llegaron a buscarme a la casa, me andaban en una lista. Ellos tienen informantes en todos los barrios. Desde ese día no dormía en mi casa y ya no aguanté más, me tengo que ir aunque no quiera”, recuerda Mairena.

Varios de sus amigos fueron encarcelados y su mayor temor era ser capturado y posteriormente enjuiciado por terrorismo. Los últimos 30 días antes de su viaje, anduvo de casa en casa, cambió de número telefónico y se convenció de que debía salir del país.

En Costa Rica lo esperaba su familia, pero la incertidumbre de no saber qué hacer allá lo agobiaba desde antes de salir de Nicaragua. “Es horrible que tu vida tenga que cambiar de la noche a la mañana solo por no estar de acuerdo con un Gobierno, por levantar una bandera y querer un cambio para Nicaragua”, comenta Yorlin Mairena.

Separación familiar

La familia Chávez, de Jinotepe, Carazo, se dividió literalmente de la noche a la mañana. El 8 de julio, el ataque combinado por fuerzas policiales y parapoliciales a los tranques de la ciudad dejaron al menos 14 muertos y desde esa misma noche se desató la persecución a los protestantes y sus familias.

“Recibí llamadas de conocidos y comentarios de personas que decían que como apoyamos la lucha cívica, los paramilitares llegarían a nuestra casa después del ataque al pueblo”, recuerda Cecilia Chávez, la madre.

El esposo de Cecilia y uno de sus hijos, quienes habían apoyado a los huelguistas con agua y comida en algunas ocasiones, pasaron ese día encerrados en su casa, siguiendo atentos, con tristeza e impotencia, las noticias de muertos y heridos que surgían con el paso de las horas.

Esa misma noche, él y su hijo decidieron salir del país. No querían irse, pero estaban claros que quedarse podría representar una de dos: la cárcel o la muerte.

El tiempo se detuvo

“Fue una noche eterna”, recuerda Cecilia. “Fue muy difícil. La separación familiar es un duelo. Mi esposo no quería irse porque él decía que no había hecho nada por lo que pudieran apresarlo. Pasamos una noche y amanecer eterno. Estábamos paralizados de ver tanto horror”, describe Chávez.

Finalmente, tomaron un bolso cada uno y sin documentos se fueron a Costa Rica. Pasaron por montes. Tras 14 horas de viaje llegaron a San José. La vida les cambió de la noche a la mañana.

El padre de familia era el encargado de un taller de vehículos, mientras su hijo es un universitario de 26 años, cristiano y músico de una congregación evangélica de Jinotepe.

“La salida de ellos representó replantearnos nuestras vidas, aceptar una nueva realidad y tratar de sobrellevar de la mejor manera los efectos económicos, sentimentales, emocionales y hasta espirituales de esta nueva etapa familiar”, explica Cecilia, quien se quedó sola con dos hijas y a cargo del negocio.

En Costa Rica, el esposo y el hijo de Cecilia llevan tres meses buscando empleo, sin poder hallar. Desde Nicaragua reciben dinero de su familia para subsistir, pero no piensan regresar. Tienen miedo.

“Desde que se fueron, en la casa hay un inmenso vacío. Creo que nada lo llena, pero debemos ser valientes”, dice Cecilia, una mujer de 49 años.El informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), revela que Nicaragua se encuentra en una tercera etapa de represión que consiste en que “la criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas.