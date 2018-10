Miembros de la UNAB participan en sesión de la OEA sobre crisis de Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debate este viernes de forma extraordinaria sobre la crisis de Nicaragua que ayer cumplió seis meses.

La sesión de hoy ha sido solicitada por el Grupo de Trabajado para Nicaragua, quienes presentarán su segundo sobre la crisis nicaragüense.

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también presentarán ante el Consejo Permanente su último informe sobre Nicaragua.

10:10 am El presidente del Consejo permanente de la OEA da por finalizada la sesión sobre de Nicaragua.

10:05 am El representante de Nicaragua critica la intervención de Luis Almagro

“Queremos rechazar las declaraciones injerencistas del secretario general, queremos reiterar que su obligación es respetar la carta democrática, exigimos respeto hacia nuestro país y exigimos respeto al secretario general”.

10:00 am Toma la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recibe el informe de la CIDH y del Grupo de Trabajo y denuncia violación de derechos humanos de Nicaragua.

“La violación de derechos humanos, las practicas contra el estado de derechos las tenemos que denunciar, las denuncias de las victimas deben ser repetidas y deben ser denunciadas, la OEA debe ser fuerte para enfrentarse a la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos, por eso es imposible mantenerse callado y mantener las denuncias”.

09:55 El representante de Nicaragua dice que lo que está ocurriendo en el Consejo Permanente es un “circo mediático” y denuncia represión por parte de las autoridades de Costa Rica durante la huelga que se ha registrado en el último mes.

“Medios de comunicación reportan al menos 40 defensores de derechos humanos detenidas, hasta el momento el gobierno de Carlos Alvarado se ha negado a dialogar con los manifestantes, esperamos que el discurso injerencista de Costa Rica no sea una cortina de humo para desviar la atención”.

09.52 am El representante de Colombio dice que la situación de Nicaragua es sumamente preocupante y llama a las autoridades a cumplir las recomendaciones de la CIDH.

09:42 am El representante de Uruguay manifiesta su preocupación por la violencia en Nicaragua y violación a derechos humanos. “Acciones represivas contra opositores y detención contra defensores de derechos humanos deben ser repudiadas, Uruguay reitera la necesidad de iniciar un diálogo y que el Gobierno de Nicaragua debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y a cesar todo tipo de represión inaceptable en un Estado de derecho”.

09:46 am La representante de Venezuela dice que el Gobierno Nicaragua es “víctima” de un ataque por parte de países que pretenden deshabilitar su Gobierno.

“Exigimos a este grupo a que cesen la presión contra Nicaragua, no tendrán éxito, siempre se en contratarán con la digna defensa de los nicaragüenses”.

09:38 am Toma la palabra el representante de México y pide al Gobierno de Nicaragua liberar a todas las personas que se encuentran detenidas por participar en las protestas.

09:36 am La representante de Argentina tomo como ejemplo la muerte de Álvaro Conrado, para denunciar la situación de Nicaragua. “Lo que está pasando en Nicaragua está lejos de un gobierno de reconciliación como se ha dicho anteriormente”.

09:33 am La representante de Canadá condena la declaración de la Policía de Nicaragua en la que se anunció que las protestas contra el gobierno “son ilegales”.

“La decisión de terminar con las protestas viola los derechos humanos, el gobierno tampoco ha retomado las recomendaciones de la CIDH, Canadá condena todas las acciones y pide al Gobierno de Nicaragua respetar la labor de los organismos de derechos humanos, hacemos un llamado firmemente a tomar todas las acciones para resolver la crisis”.

09:30 am Toma la palabra la presentante de Panamá, quien solicita a las autoridades de Nicaragua a que acepte la ayuda del Grupo de Trabajo para, buscar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua.

09:25 am Toma la palabra el representante de Chile y denuncia “represión selectiva” en contra de los que han participado en las protestas y defensores de derechos humanos.

“Lamentamos la falta de voluntad del gobierno de Nicaragua para aceptar la visita del Grupo de Trabajo, Chile hará todo lo que esté a su alcance para ayudar al pueblo de Nicaragua a garantizar su libertad”.

09:20 am Toma la palabra la representante de Costa Rica y denuncia la detención de dos ciudadanos costarricenses el pasado domingo por la Policía Nacional. “Costa Rica respalda la preocupación por la comunidad internacional y la CIDH sobre la decisión de las autoridades de Nicaragua sobre declarar las marchas ilegales, Costa Rica reitera que el diálogo es el único camino para fortalecer la democracia y el estado de derecho para la crisis que enfrenta ese país vecino”.

09:15 am La presentante de Paraguay condena la detención de 38 personas que participaban en una protesta en Managua y reitera la necesidad de buscar una solución a la crisis. “Reiteramos nuestra solicitud al Gobierno de Nicaragua a que deponga su actitud de rechazar todo apoyo para buscar una solución a la crisis, solicitamos que garanticen el derechos de todos los nicaragüenses, Paraguay ha actuado y seguirá actuando con principios de derechos humanos por eso pedimos que se respete lo que dice el himno nicaragüense”.

09:10 am El representante de Brasil toma la palabra y asegura que como mimbro del Grupo de Trabajo solicitaron la sesión porque era necesario presentar su segundo informe y manifestar su preocupación por las nuevas modalidades de la represión en Nicaragua.

“Exhortamos al gobierno de Nicaragua permitiendo la entrada al Grupo de Trabaja, para iniciar un proceso que pueda permitir un retorno al país a las libertades sociales”.

09:00 am Toma la palabra el representante de Estados Unidos ante la OEA y anuncia que representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) están presente en la sesión de hoy del Consejo Permanente.

Los líderes universitarios Jean Carlos López, Lesther Alemán y Douglas Castro, son quienes están presenten en la sesión de la OEA.

08:58 am El presentante del Gobierno de Nicaragua critica a la CIDH.

“la CIDH se ha prestado a la desestabilización de Nicaragua, no tenemos en la OEA neutrales y objetivos de derechos humanos, tenemos informes subjetivos y parcializados, el Gobierno no reconoce al Grupo de Trabajo y por ende no reconoce su informe”.

08:50 am Toma la palabra el representante de Nicaragua.

Luis Alvarado, resalta el crecimiento económico en los últimos años en Nicaragua. “Hemos venido trabajando en la promoción de los derechos humanos, Nicaragua era considerado el país de Centroamérica. Nos preguntamos entonces ¿porque se ataca a Nicaragua? Queremos denunciar que un sector de los Estados Unidos ha sido la financiadora del golpe de estado que pretende deshabilitar la economía de Nicaragua, que junto con un grupo terrorista asesinaron a 198 personas , atentando contra la seguridad ciudadana, paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses”.

08:48 Abrao agradece al Gobierno de Costa Rica por permitirle visitar el país para observar la situación que están los nicaragüenses refugiados en ese país.

08:45 La CIDH denuncia adoctrinamiento en las escuelas públicas de Nicaragua. “La Comisión observa con preocupación los tratos de la Policía en contra de niños y adolescentes, el Meseni registró largos periodos de adolescentes que permanecen en prisión, la Comisión llama a buscar los responsables de estas detenciones de niños y adolescentes”.

08:37 am El secretario de la CIDH denuncia “fuerte represión” contra marchas convocadas por la sociedad civil. “El Meseni registró la detención de al menos 50 personas que participaban en la marcha Unidos por la libertad, algunas las liberaron en ese momento, el resto fue trasladado a la delegación policial y luego dejados en libertad”, denunció Almagro.

08:30 am El secretario ejecutivo de la CIDH denuncia tres etapas de “represión” durante la crisis en Nicaragua que incluye, “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, irregularidades en procesos judiciales”, en la primera fase.

Según Abrao la segunda fase de violencia inició con la “operación limpieza”, donde se realizaron allanamiento en viviendas de personas que participaron en los tranques y detenciones.

La tercera parte de represión inició con la acusación de líderes estudiantiles, despido de profesionales de la salud y amenazas periodistas de medios independientes.

“La Comisión ha detectado una criminalización de las protestas y una violación de derechos de las mujeres, audacias junciales que deberían realizarse de manera pública se hacen a puerta cerradas. Los mecanismos legales se han utilizado para condenar a los adversarios y eso no favorece al diálogo porque deja sin justicia a los que más han sufrido”.

08:27 am Abrao hace una recapitulación del monitoreo que ha realizado la CIDH desde su primera llegada a Nicaragua.

08:20 El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao toma la palabra, para presentar una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

08:18 am El representante de Chile reitera que el Gobierno de Nicaragua continua sin responder las cartas en la que le han solicitado su intención de visitar Nicaragua.

“El Gobierno de Nicaragua no está preparado para recibir al Grupo de Trabajo, pero el Grupo de Trabajo permanece disponible para reunirse con la Alianza Cívica y otros actores relevantes”.

08:12 am Toma la palabra el representante de Chile y hace una recapitulación de las acciones tomadas desde la creación del Grupo de Trabajo de la OEA, del cual Chile es miembro.

08:10 am Inicia sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre crisis de Nicaragua.

La sesión del Consejo Permanente de la OEA se da un día después que el secretario general, Luis Almagro se reuniera con miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), quienes le presentaron una propuesta de justicia y democracia, para buscar una solución a la crisis que viven los nicaragüenses desde el pasado 18 de abril y que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y más de 300 enjuiciados por participar en las protestas contra el Gobierno, según organismos de derechos humanos.