El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, afirmó este domingo, luego de una misa que presidió en la catedral de Managua, que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio esta semana una “campanada” al Gobierno, ya que advirtió que podría aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Este viernes, Luis Almagro, secretario general de la OEA, señaló ante el Consejo Permanente de dicha organización que “es imprescindible el compromiso del Gobierno para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento, (porque) la continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, por eso en este momento debemos representar a las víctimas, su voz es la que nos debe llamar a la acción”.

“Creo que (el mensaje de Almagro) es una campanada que se nos está dando en cuestión de poder (político). Hay que discernir y buscar los mejores cauces para construir el país en una cultura de paz”, declaró Brenes a los medios que lo abordaron este domingo.

El cardenal también considera que la salida a la crisis sociopolítica nicaragüense continúa siendo el diálogo, actualmente suspendido por la parte gobernante.

Amnistía

Brenes dijo que hay opciones para que el Gobierno reaccione a la advertencia de la OEA, sin embargo dejó a su criterio escoger una alternativa para salir de la crisis.

El cardenal aseguró que “la amnistía podría ser una de las tantas acciones que podrían tomarse”, sin embargo “creo que hay que valorar todo esto y lo importante es buscar los cauces de una cultura de paz, de sanación espiritual, muchas veces podemos reconciliarnos, pero allá en el fondo queda algo”.

Brenes hizo un llamado a reflexionar sobre que “un poder que se nos da es para servir. Siempre el poder es una tentación. El poder es enfermizo y descalifica a los otros”.

En su homilía, Brenes mencionó que el poder a veces se utilizaba mal. "Desgraciadamente en la vida nosotros los hombres, a veces no entendemos que un poder que se nos da es en vista al servicio", dijo el cardenal.

Artículo 20

Según el artículo 20 la Carta Democrática, en caso de grave "alteración" a la democracia en alguno de sus Estados miembros, se faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente a un Consejo Permanente para evaluar la situación.

“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la carta de la organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, reza el párrafo tres del artículo 20 de la Carta Democrática.

La crisis en Nicaragua ha dejado más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también miles de heridos y cientos de personas detenidas por protestar contra el Gobierno.

Misa por libertad de los protestantes presos

Orlando Barrios

La feligresía católica celebró la mañana del domingo una misa por los seis meses de protestas y para exigir la libertad de los detenidos en ese contexto.

La convocatoria a esta actividad se efectuó a través de las redes sociales y se pedía a los asistentes vestir de azul y blanco y llevar velas encendidas en las manos. Familiares de algunos de los detenidos llevaron retratos.

Tal es el caso de Carlos Silva, quien llegó con una pancarta con la imagen de su hijo, quien tiene el mismo nombre.

“Mañana (hoy) voy a ver por primera vez a mi hijo después de 55 días que permaneció en El Chipote. Vine a misa a regocijarme de la fe. Perdono a esos dos testigos que involucran a mi hijo”, dijo Silva.

En la misa se encontraba Miriam del Socorro Matus, conocida cariñosamente como la abuela vandálica, quien no pudo contener el llanto cuando el sacerdote realizaba la petición por la libertad de todos los manifestantes detenidos.

“Me siento un poco descansada, como que me quité un peso, porque en mi corazón tenía un resentimiento contra las personas que nos han hecho daño, pero el Señor me ha tocado y he dejado ese sentimiento a un lado”, dijo la popular doña Coquito.

Refirió que nunca había visitado la catedral, pero esta vez se animó porque era una misa dedicada a la libertad de todos los presos.

También asistió Mercedes Dávila, madre del líder universitario Edwin Carcache, quien sostenía una vela en sus manos.

“Estoy acá pidiendo por la libertad de mi hijo, porque él es inocente. Aquí estamos muchas madres para pedirle a Dios que toque corazones y pronto liberen a nuestros hijos”, dijo Dávila, mientras se dirigía a la imagen de la Sangre de Cristo.

La misa fue celebrada por el padre Francisco López, quien al final bendijo a los concurrentes con agua bendita, luego centenares comenzaron a gritar al unísono: "Libertad, libertad, libertad", "Eran estudiantes, no eran delincuentes", "Nicaragua libre", "Viva la iglesia Católica", "Obispo, amigo, el pueblo está contigo".

Muchos asistentes, notablemente conmovidos, demarraron lágrimas y se marcharon sin ningún percance pese a que en la rotonda Rubén Darío o de Metrocentro simpatizantes del Gobierno realizaban un plantón.